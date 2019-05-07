Поступления в местные бюджеты в январе-апреле выросли на 23% - ГФС

В местные бюджеты в январе-апреле 2019 года поступило 81,3 млрд гривень, что на 22,6%, или почти на 15 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

"В январе-апреле 2019 года, по оперативным данным, в местные бюджеты поступило 81,3 млрд грн платежей, которые контролируются ГФС. Это на 22,6%, или почти на 15 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В апреле в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 21,4 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года поступления выросли на 28,5%, или на 4,7 млрд грн.

С начала года в сводный бюджет поступило 75,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 23,3%, или на 14,3 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде в прошлом году.

В ГФС также проинформировали, что поступления налога на доходы физических лиц в апреле составили 20,7 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года эти поступления возросли на 25,5%, или на 4,2 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, по данным ГФС, в сводный бюджет Украины за четыре месяца 2019 года собрано 390 млрд грн, что на 13,7% больше, чем за соответствующий период 2018 года.