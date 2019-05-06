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В апреле продажи новых легковых автомобилей снизились на 5,5% до 6,9 тыс. единиц
16:03 06.05.2019 |
В апреле по сравнению с мартом продажи новых легковых автомобилей снизились на 5,5% до 6,9 тыс. единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.
"За четыре месяца, с января по апрель, в Украине свои первые номера получили 25,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром. Несмотря на то, что апрельский результат относительно 2018 года вырос на 1% до 6,9 тыс. авто, самым урожайным месяцем текущего года продолжает оставаться март с показателем в 7,3 тыс. новых легковых автомобилей", - говорится в нем.
Согласно сообщению, в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault - апрельские регистрации французских автомобилей увеличились почти на 65% - до 1 114 единиц.
Второе место заняла Toyota, чьи продажи выросли на 13% - до 963 новых авто.
С результатом 638 машин и более чем двукратным ростом к апрелю 2018 года в тройку лидеров месяца вошла KIA.
На четвертом месте Skoda - 553 авто (+44%).
Замыкает первую пятерку рейтинга - Nissan, продажи автомобилей этой марки выросли на 4% и составили 424 машины.
Также в апреле присутствием в первой десятке смогли похвастаться такие автомобильные бренды как: Hyundai - 378 авто (-14%); Suzuki - 265 авто (+50%); Volkswagen - 237 авто (-61%); BMW - 208 авто (+38%) и Mazda - 204 авто (-31%).
Бестселлером месяца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором в апреле остановили 527 покупателей.
Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 28% до 858 единиц.
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