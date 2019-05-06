Отсрочка снижения учетной ставки может стать причиной накопления дисбалансов в экономике, - монетарный комитет НБУ

Монетарный комитет Национального банка констатирует, что отсрочка снижения учетной ставки может стать причиной накопления дисбалансов в экономике.

Об этом говорится в итогах дискуссии комитета по вопросу учетной ставки, передают Українські Новини.

"Так, промедление (снижения учетной ставки) будет стимулировать значительный приток краткосрочного капитала и расширение дефицита текущего счета платежного баланса. Зато начало цикла смягчения монетарной политики будет способствовать повышению привлекательности государственных ценных бумаг с большим сроком", - говорится в итогах дискуссии.

В то же время при постепенном снижении учетной ставки ее реальное значение будет оставаться на достаточно высоком уровне, обеспечивая необходимую для замедления инфляции жесткость монетарной политики.

На данный момент члены КМП отметили появление новых существенных рисков.

Последние иски и судебные решения по Приватбанку, которые могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы, создают угрозы финансовой стабильности в целом.

Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, что является фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковского надзора.

Большинство членов КМП (8 человек) отметили, что реализация таких рисков является форс-мажором и не входит в базовый макроэкономического сценарий, который предусматривает постепенное смягчение монетарной политики.

В противоположность один член КМП высказался в пользу сохранения учетной ставки на уровне (18,0%).

По его мнению, при наличии рисков для финансовой стабильности начинать смягчения монетарной политики преждевременно.

Как сообщали Українські Новини, с 26 апреля Национальный банк снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5%.