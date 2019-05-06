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МЭРТ оценил рост ВВП Украины по итогам I кв. в 2,2%
14:34 06.05.2019 |
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ориентировочно оценило рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 2,2% (+/- 0,2 процентного пункта), тогда как в четвертом квартале 2018 года рост ВВП составил 3,5%.
"С учетом комплекса факторов в целом, как и прогнозировалось, рост ВВП в первом квартале 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 2,2%", - говорится в материалах, обнародованных на сайте МЭРТ в понедельник.
Ведомство отмечает, что рост экономики в отдельных отраслях сдерживали такие факторы как запрет РФ на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции украинского происхождения в конце 2018 года, сокращение спроса на электроэнергию на фоне теплых погодных условий и продолжение проведения ремонтов технологического оборудования на отдельных энергогенерирующих предприятиях.
Объемы строительства инженерных сооружений выросли в 1,5 раза, а нежилых зданий - на 33%, тогда как капвложения бюджета выросли на 37,4%.
Относительно агропромышленной отрасли МЭРТ отмечает активный рост в первом квартале в секторах птицеводства (рост объемов выращивания птицы на 10,9%) и свиноводства (рост на 5,2%).
В то же время агрегированный показатель деятельности реального сектора экономики - сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за первый квартал текущего года вырос на 0,9%.
МЭРТ указывает, что это хуже показателя за аналогичный период 2018 года, когда СИП вырос на 3,1%.
"По итогам первого полугодия ожидается положительная динамика СИП в условиях сохранения высокого спроса на услуги строительства и отдельных внешних рынках, повышение платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий", - отмечается в материалах МЭРТ.
Среди рисков ухудшения этого показателя МЭРТ указывает, в частности, эскалацию военного конфликта на Востоке Украины, усиление девальвационных и инфляционных тенденций, а также сверх ожидаемого негативный эффект очередных санкций со стороны РФ, которые вступят в силу с 1 июня 2019-го.
Как сообщалось, НБУ оценил рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года в 2,4%.
Согласно данным Госстата, ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,3%. Госбюджет-2019 построен на прогнозе роста экономики на 3%.
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