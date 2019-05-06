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Кабмин утвердил перечень профессий креативных индустрий
11:00 06.05.2019 |
Аудиовизуальное искусство (кино, телевидение, видео, анимация, мультипликация), дизайн и мода, "новые медиа" - эти виды экономической деятельности правительство Украины отнесло к креативным индустриям своим распоряжением №265 от 24 апреля.
Согласно документу, обнародованному на сайте Кабмина, в число креативных индустрий также вошли информационно-коммуникационные технологии (программное обеспечение, видеоигры, цифровые технологии - 3D-принтер, виртуальная реальность), реклама, маркетинг, связи с общественностью.
Помимо того в этом перечне народные художественные промыслы, визуальное (живопись, графика, скульптура, фотография) и сценическое искусство (музыка, театр, танец, цирк), литература, издательская деятельность и печатные СМИ, архитектура и урбанистика, библиотеки, архивы и музеи.
"Применение перечня видов экономической деятельности, которые относятся к креативным индустриям, позволит определить их вклад в валовой внутренний продукт страны (ВВП); долю лиц, занятых в этих сферах, количество предприятий и их оборот", - говорится в пояснительной записке к распоряжению, обнародованной в понедельник .
Отмечается, что при формировании перечня были использованы методологии в сфере культуры Евростата, ЮНЕСКО, Великобритании.
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