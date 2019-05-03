Минфин рассчитывает компенсировать недовыполнение бюджета по доходам поступлениями от НБУ

Министерство финансов намерено компенсировать недовыполнение бюджета по доходам за счет плановых поступлений от прибыли Национального банка Украины, которые Совет центробанка запланировал в 2019 году в размере 64,9 млрд грн, сообщается в комментарии на сайте министерства.

"Мы ожидаем, что недовыполнение по доходам будет частично компенсировано высшими, чем плановые, поступлениями от прибыли НБУ (по решению Совета НБУ в 2019 году 64,9 млрд грн будет перечислено в госбюджет)", - указал Минфин.

Министерство также сообщает, что доходы госбюджета за январь-апрель этого года по уточненной росписи недовыполнены на 4,3%, тогда как рост по сравнению с прошлогодним показателем составил 18,2%. В то же время Госказначейство указывает, что относительно запланированных в законе о госбюджете показателей недовыполнение за этот период составило 4,8% при поступлениях в 322,566 млрд грн.

Кроме того, Минфин сообщает, что по общему фонду недовыполнение госбюджета по доходам составило 6,8% от росписи на этот период.

"Среди причин недовыполнения - меньшее сальдо доходов от НДС, укрепившийся курс гривни к доллару США, более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы импорта, утверждение норматива распределения чистой прибыли предприятий и дивидендов только 26 апреля (поэтому соответствующие выплаты в бюджет будут проведены во втором квартале 2019 года)", - пояснили в Минфине.

Как подчеркивает ведомство, расходы на оборону, социальную защиту, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы в соответствии с росписью.

Согласно данным Минфина, государственные заимствования в январе-апреле 2019-го составили около 158,5 млрд грн, или 98,9% от уточненной росписи на этот период. Размещение ОВГЗ на финансирование госдолга позволило привлечь 132,2 млрд грн (в частности, в гривне - 91 млрд грн, в долларах США - $1,5 млрд, в евро - EUR38,7 млрд).

"Из внешних источников за январь-апрель-2019 привлечено 26,4 млрд грн путем получения второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в объеме EUR 529 млрд и доразмещения ОВГЗ 2018 года на номинальную сумму $350 млн", - отмечает Минфин.

По его данным, погашения госдолга за четыре месяца этого года составили около 126,9 млрд грн, или 98,1% уточненного плана на этот период. Расходы на обслуживание госдолга за этот период составили около 39 млрд грн, или 99,9% уточненного плана.

