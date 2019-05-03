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Минфин рассчитывает компенсировать недовыполнение бюджета по доходам поступлениями от НБУ
14:01 03.05.2019 |
Министерство финансов намерено компенсировать недовыполнение бюджета по доходам за счет плановых поступлений от прибыли Национального банка Украины, которые Совет центробанка запланировал в 2019 году в размере 64,9 млрд грн, сообщается в комментарии на сайте министерства.
"Мы ожидаем, что недовыполнение по доходам будет частично компенсировано высшими, чем плановые, поступлениями от прибыли НБУ (по решению Совета НБУ в 2019 году 64,9 млрд грн будет перечислено в госбюджет)", - указал Минфин.
Министерство также сообщает, что доходы госбюджета за январь-апрель этого года по уточненной росписи недовыполнены на 4,3%, тогда как рост по сравнению с прошлогодним показателем составил 18,2%. В то же время Госказначейство указывает, что относительно запланированных в законе о госбюджете показателей недовыполнение за этот период составило 4,8% при поступлениях в 322,566 млрд грн.
Кроме того, Минфин сообщает, что по общему фонду недовыполнение госбюджета по доходам составило 6,8% от росписи на этот период.
"Среди причин недовыполнения - меньшее сальдо доходов от НДС, укрепившийся курс гривни к доллару США, более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы импорта, утверждение норматива распределения чистой прибыли предприятий и дивидендов только 26 апреля (поэтому соответствующие выплаты в бюджет будут проведены во втором квартале 2019 года)", - пояснили в Минфине.
Как подчеркивает ведомство, расходы на оборону, социальную защиту, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы в соответствии с росписью.
Согласно данным Минфина, государственные заимствования в январе-апреле 2019-го составили около 158,5 млрд грн, или 98,9% от уточненной росписи на этот период. Размещение ОВГЗ на финансирование госдолга позволило привлечь 132,2 млрд грн (в частности, в гривне - 91 млрд грн, в долларах США - $1,5 млрд, в евро - EUR38,7 млрд).
"Из внешних источников за январь-апрель-2019 привлечено 26,4 млрд грн путем получения второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в объеме EUR 529 млрд и доразмещения ОВГЗ 2018 года на номинальную сумму $350 млн", - отмечает Минфин.
По его данным, погашения госдолга за четыре месяца этого года составили около 126,9 млрд грн, или 98,1% уточненного плана на этот период. Расходы на обслуживание госдолга за этот период составили около 39 млрд грн, или 99,9% уточненного плана.
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