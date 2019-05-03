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Минфин Украины повысил прогноз платежей по госдолгу в 2019г на 17 млрд грн
13:56 03.05.2019 |
Министерство финансов Украины на начало мая увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2019 года до 478,22 млрд грн, что на 17,23 млрд грн больше, чем на начало апреля, и на 86,65 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало года.
Согласно данным на сайте Минфина, прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу на 17,82 млрд грн ниже показателей месячной давности - 328,8 млрд грн, в том числе 72,9 млрд грн - на обслуживание.
Прогноз выплат по внешнему долгу после снижения в марте на 2,5 млрд грн вновь сокращен на 0,58 млрд грн - до 149,42 млрд грн, из них 50,21 млрд грн - на обслуживание.
Минфин оценил выплаты во втором квартале в 156,16 млрд грн (прогноз на начало года - 125,86 млрд грн ), в третьем - 127,97 млрд грн (93,89 млрд грн), четвертом - 68,7 млрд грн (51,41 млрд грн).
Что касается выплат по внешнему долгу, то на начало мая министерство оценивает их во втором квартале в размере 50,13 млрд грн, в третьем - 59,21 млрд грн, в четвертом - 10,72 млрд грн, свидетельствуют обнародованные данные.
Прогноз выплат по госдолгу в 2020 году увеличен по сравнению с апрельским показателем на 10,62 млрд грн - до 321,32, в том числе по внешнему долгу - на 0,35 млрд грн, до 178,95 млрд грн.
По данным Нацбанка Украины, общий объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала 2019 года по 3 мая сократился почти на 4,5 млрд грн - до 760,214 млрд грн.
Одновременно портфель ОВГЗ Нацбанка с начала года уменьшился на 11 млрд грн - до 337,088 млрд грн, банков - на 20,22 млрд грн, до 354,22 млрд грн.
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