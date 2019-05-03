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Украина заработала на малой приватизации 1 миллиард
11:50 03.05.2019 |
С момента старта малой приватизации осенью 2018 года до бюджетов страны всех уровней поступил 1 миллиард гривень.
Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Александр Саенко.
По его словам, за 9 месяцев в системе Prozorro.Продажи было проведено 808 аукционов, на которых продано 552 объекта государственной собственности.
В частности, продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 млн грн, имущественных комплексов - 103 миллиона, корпоративных прав - 101 млн.
Также, отметил министр, было продано транспортного оборудования на 29,5 млн, промышленной техники на 10 млн и многое другое.
Саенко рассказал также о рекордах малой приватизации.
Так, самый дорогой успешно проданный лот стоил 57 млн грн - это пакет акций "Тернопольского радиозавода" Орион ".
Самый дорогой выставленный лот - 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м.
Наибольший рост цены - на 80000% - за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.
В то же время министр отметил, что большая приватизация "все еще заблокирована судом".
"Это свидетельствует, что прозрачный процесс, который был начат правительством, Министерством экономразвития и торговли, Фондом государственного имущества совместно с нашими международными партнерами точно не всех устраивает", - подчеркнул он.
И назвал "беспрецедентным" случай, когда правительство и Фонд госимущества в результате судебного решения по обеспечению иска лишены возможности начать поиск и привлечение инвестиций в госсектор.
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