Украина заработала на малой приватизации 1 миллиард

С момента старта малой приватизации осенью 2018 года до бюджетов страны всех уровней поступил 1 миллиард гривень.

Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Александр Саенко.

По его словам, за 9 месяцев в системе Prozorro.Продажи было проведено 808 аукционов, на которых продано 552 объекта государственной собственности.

В частности, продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 млн грн, имущественных комплексов - 103 миллиона, корпоративных прав - 101 млн.

Также, отметил министр, было продано транспортного оборудования на 29,5 млн, промышленной техники на 10 млн и многое другое.

Саенко рассказал также о рекордах малой приватизации.

Так, самый дорогой успешно проданный лот стоил 57 млн грн - это пакет акций "Тернопольского радиозавода" Орион ".

Самый дорогой выставленный лот - 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м.

Наибольший рост цены - на 80000% - за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.

В то же время министр отметил, что большая приватизация "все еще заблокирована судом".

"Это свидетельствует, что прозрачный процесс, который был начат правительством, Министерством экономразвития и торговли, Фондом государственного имущества совместно с нашими международными партнерами точно не всех устраивает", - подчеркнул он.

И назвал "беспрецедентным" случай, когда правительство и Фонд госимущества в результате судебного решения по обеспечению иска лишены возможности начать поиск и привлечение инвестиций в госсектор.