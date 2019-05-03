В марте задолженность по зарплатам увеличилась на 0,7% до 2,5 млрд гривен

На 1 апреля 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 0,7% по сравнению с 1 марта до 2 463,307 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 апреля 2019 года была зафиксирована в Донецкой области - 462,869 млн гривен, Луганской - 457,492 млн гривен и Сумской - 288,411 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 марта 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,4% по сравнению с 1 февралем до 2 446,768 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 апреля 2019 года:



