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В марте задолженность по зарплатам увеличилась на 0,7% до 2,5 млрд гривен
11:08 03.05.2019 |
На 1 апреля 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 0,7% по сравнению с 1 марта до 2 463,307 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 апреля 2019 года была зафиксирована в Донецкой области - 462,869 млн гривен, Луганской - 457,492 млн гривен и Сумской - 288,411 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 марта 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,4% по сравнению с 1 февралем до 2 446,768 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 апреля 2019 года:
|На 1 апреля 2019 года, млн гривен
|в % к 01.03.2019
|Всего
|2 463,307
|100,7
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|19,954
|101,7
|Промышленность
|1 929,291
|101,1
|- Добывающая промышленность
|458,789
|110,3
|- Обрабатывающая промышленность
|1 353,736
|100,2
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|12,359
|34,5
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|104,406
|98,1
|Строительство
|72,278
|94,6
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|42,126
|124,8
|Транспорт и связь
|174,573
|90,1
|Временное размещение и организация питания
|0,408
|88,5
|Информация и телекоммуникации
|3,930
|100,5
|Финансовая деятельность
|17,928
|98,0
|Операции с недвижимостью
|56,405
|99,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|114,034
|107,6
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9,635
|107.0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|3,743
|102,0
|Образование
|6,435
|123,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|11,253
|108,2
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|0,949
|163,6
|Предоставление других услуг
|0,366
|129,8
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