В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 0,3% до 63,3 млрд гривен

В марте долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,3%, или на 186,5 млн гривен, до 63 260 млн гривен по сравнению с февралем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 апреля 2019 года увеличился на 104,8 млн гривен до 4 532,8 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 392,6 млн гривен до 22 414,3 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 817,6 млн гривен до 32 208,5 млн гривен.

В марте среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 970,032 млн гривен), Харьковской (3 745,894 млн гривен) и Днепропетровской (3 070,998 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (3 102,395 млн гривен), Днепропетровской (3 070,998 млн гривен) и Одесской (2 801,899 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в марте зафиксирована в Киеве (907,473 млн гривен), Днепропетровской (931,356 млн гривен) и Донецкой (364,881 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в феврале долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,3%, или на 6 444,3 млн гривен, до 63 446,5 млн гривен по сравнению с январем.