Реальная зарплата в Украине в марте 2019г возросла на 12,5% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года увеличилась на 12,5%, по сравнению с февралем 2019 года - на 7,6%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года увеличилась на 8,6%, а в годовом измерении - на 22,1%, составив 10237 грн.

Ведомство уточняет, что в феврале-2019 она составляла 9429 грн, январе-2019 - 9223 грн, декабре 2018 года -10573 грн, ноябре - 9161 грн, октябре - 9218 грн и сентябре - 9042 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года наблюдался в Николаевской (30,9%), Ривненской (28,8%), Донецкой (27,3%), Запорожской (25,9%), Хмельницкой (25,2%), Киевской (23,6%), Полтавской (23,5%), Винницкой (23,2%), Днепропетровской (23,1%), Черкасской (22,5%), Харьковской (21,1%) областях и г.Киеве (21,1%).

Самый высокий уровень зарплат в марте-2019 зафиксирован в Киеве - 16207 грн, самый низкий - в Черновицкой области - 7437 грн.

В марте 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата больше всего возросла в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - на 42,4%, промышленности - на 27,4%, строительстве - на 26%, сфере информации и телекоммуникаций - на 25,4%, в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности - на 24,1%, сельском хозяйстве - на 23,3%, здравоохранении и предоставлении других видов услуг - на 22,1%, операций с недвижимостью - на 22%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 21%.

