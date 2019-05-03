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Украина сократила дефицит госбюджета за 4 мес.-2019 до 0,9 млрд грн и накопила средства для пика долговых выплат в мае - Минфин
22:20 02.05.2019 |
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-апреля 2019 года составил 0,9 млрд грн по сравнению с 26,17 млрд грн по итогам января-марта и потолком в 90,0 млрд грн в целом на год, сообщило Министерство финансов в четверг.
"По состоянию на 2 мая сумма средств на Едином казначейском счете (ЕКС) составляла 36,85 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы Украины в гривневом эквиваленте 53,8 млрд грн. Таким образом, Минфин полностью готов к плановому прохождения пиковой долговой нагрузки мая", - отмечается в документе.
Как сообщалось, объем выплат по госдолгу в мае Минфин в начале апреля этого года оценивал в 77,8 млрд грн, следующий пик приходится на сентябрь - 58,5 млрд грн. Всего на тот момент выплаты по госдолгу оценивались в 459,6 млрд грн, из них в счет погашения - 330,9 млрд грн.
Минфин также уточнял, что по внешнему госдолгу в текущем году необходимо уплатить 149,8 млрд грн, в том числе в пиковых мае и сентябре - соответственно 43,2 млрд грн и 52,2 млрд грн.
Наименьшие выплаты по госдолгу в этом году приходятся на август - 9,7 млрд грн, октябрь - 17,5 млрд грн, декабрь - 8,6 млрд грн.
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