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Госбюджет Украины в апреле недовыполнен по доходам на 4% - Госказначейство
21:44 02.05.2019 |
Доходы государственного бюджета Украины в апреле 2019 года составили 111,942 млрд грн, что на 4,1% меньше плана и на 41,2% больше по сравнению с прошлогодним показателем, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно обнародованной в четверг информации, общий фонд в апреле получил 104,103 млрд грн, что на 4,1% ниже плана.
Как указывает ГКСУ, в целом за январь-апрель 2019 года бюджет получил 322,566 млрд грн, что на 4,8% ниже плана и на 18,2% выше прошлогоднего уровня.
В том числе доходы общего фонда госбюджета за четыре месяца 2019 года достигли 282,294 млрд грн и не дотянули до планируемого уровня на 6,7%.
Госказначейство уточняет, что план по налоговым поступлениям в апреле этого года недовыполнен на 5,4% - они составили 28,649 млрд грн. Еще большее отставание от запланированных показателей продемонстрировали поступления от таможни - 25,316 млрд грн, что на 11,9% ниже плана.
Схожую картину показывает статистика бюджетных доходов за январь-апрель-2019: недовыполнения по налоговым поступлениям составило 7,3% при поступлениях в 125,142 млрд грн, тогда как таможенные поступления на 10,1% отстают от плана и достигают 100,954 млрд грн.
Согласно данным ГКСУ, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле снизилось до 11,826 млрд грн по сравнению с мартовскими 12,598 млрд грн, а в целом за январь-апрель возмещение НДС достигло 57,193 млрд грн.
В целом апрельский план по ГФС недовыполнен на 8,5%, а к апрелю прошлого года рост составил 1,3%, свидетельствуют данные ведомства.
План по ГФС за четыре месяца 2019 года недовыполнен на 8,6%, указала ГКСУ.
Доходы местных бюджетов в апреле текущего года к апрелю прошлого выросли на 23, 2% - до 24,071 млрд грн, а поступления от единого социального взноса (ЕСВ) увеличились на 26,2% - до 23,475 млрд грн, отмечается в материалах ГКСУ.
Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда - 928,51 млрд грн, расходы - 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.
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