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В Турции подписан оборонный контракт для нужд Украины
14:45 02.05.2019 |
Турция передаст Украине термальные камеры для противотанковых систем и военную рацию на базе программного обеспечения.
Соответствующее соглашение подписали в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Согласно документу, направленному на обеспечение потребностей Генштаба Украины, Киеву передадут термальные камеры для противотанковых систем типа Dörtgöz-S и военную рацию производства компании ASELSAN.
Также Украина и Турция договорились о поставках украинских противотанковых управляемых ракет "Конус" калибра 120 мм и дальностью 5 км разработки ГККБ "Луч" (Киев) для турецких основных боевых танков Т-84-120 и Т-74-120.
Как сообщила пресс-служба ГП "Спецтехноэкспорт", соответствующий контракт парафирован украинской стороной с турецкой государственной корпорацией MKEK.
Согласно сообщению, условия договоренности предусматривают поэтапную передачу технологии турецкой стороне и организацию производства украинских 120-мм ПТУР, соответствующих стандартам НАТО, на мощностях в Турции.
Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставки, а также другие детали реализации договоренностей, отмечается в сообщении. Завершение заключения контракта запланировано на ближайшие дни. Также уже в ближайшее время планируется поставить первые экспортные партии ПТУР "Конус" для турецкого заказчика, отмечает пресс-служба.
Ожидается, что договоренности с турецкой МКЕК на поставку и производство украинских ПТУР позволят расширить присутствие Украины на оборонных рынках стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, и прежде всего в странах, имеющих в своих арсеналах танки Т-84-120 и Т-74 -120.
Сейчас турецкая корпорация ASELSAN является ключевым зарубежным партнером Украины в программе переоснащения ВСУ новыми системами тактической связи УКВ-диапазона, соответствующими стандартам НАТО.
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