Остатки средств на Едином казначейском счету в апреле-2019 выросли в 2,5 раза

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало мая 2019 года составили 36,85 млрд грн, что в 2,5 раза или на 22 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало апреля, такие данные обнародовала Государственная казначейская служба в четверг.

Год назад на ЕКС средств было в 6,6 раз меньше - 5,55 млрд грн, за апрель-2018 года они сократились на 2,76 млрд грн.

Достигнутый на начало мая показатель - рекордный для этого времени года: предыдущий максимум в 31,07 млрд грн был зафиксирован в начале мая 2017 года.

Согласно данным НБУ, остаток средств на корсчетах банков в апреле этого года уменьшился на 4,68 млрд грн - до 43,64 млрд грн.

Как сообщалось, в марте-2019 года остатки на ЕКС увеличились на 6,67 млрд грн - до 11,93 млрд грн.

