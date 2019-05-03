Финансовые новости
- |
- 03.05.19
- |
- 09:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остатки средств на Едином казначейском счету в апреле-2019 выросли в 2,5 раза
10:09 02.05.2019 |
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало мая 2019 года составили 36,85 млрд грн, что в 2,5 раза или на 22 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало апреля, такие данные обнародовала Государственная казначейская служба в четверг.
Год назад на ЕКС средств было в 6,6 раз меньше - 5,55 млрд грн, за апрель-2018 года они сократились на 2,76 млрд грн.
Достигнутый на начало мая показатель - рекордный для этого времени года: предыдущий максимум в 31,07 млрд грн был зафиксирован в начале мая 2017 года.
Согласно данным НБУ, остаток средств на корсчетах банков в апреле этого года уменьшился на 4,68 млрд грн - до 43,64 млрд грн.
Как сообщалось, в марте-2019 года остатки на ЕКС увеличились на 6,67 млрд грн - до 11,93 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
|Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей
|Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике
|Виртуальный президент. Когда Зеленский предложит ввести должность вице-президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Отсрочка с запуском рынка электроэнергии может негативно повлиять на отношения Украины и ЕС - Томаш Фиала
|Реформирование Укроборонпрома: на май запланировали консультации с предприятиями
|Украина будет производить комплектующие к боеприпасам артиллерии Азербайджана
|Новый чернобыльский «саркофаг» введут в эксплуатацию осенью
|Коболев рассказал о подготовке Украины к переговорам с российским Газпромом
|Реальная зарплата в Украине в марте 2019г возросла на 12,5% - Госстат
Это интересно
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету
|Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ
|Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц
|Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?
|Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально
|H&M планирует продавать секонд–хэнд