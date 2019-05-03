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В Украине заработал перенос номера при смене оператора
Операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППН) с кодом другого оператора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров, утвержденный НКРСИ еще в 2015 году.
Таким образом, абонент может сменить мобильного оператора с сохранением собственного абонентского номера. При осуществлении звонка на перенесенный номер абоненты будут слышать автоматическое голосовое сообщение.
Согласно порядку НКРСИ, абонент, желающий перенести номер, должен обратиться с заявлением к оператору-получателю. Услуга предоставляется абоненту за плату, размер которой устанавливает оператор-получатель.
Отметим, крупнейшие мобильные операторы уже готовы к запуску услуги переноса абонентского номера с 1 мая.
Напомним, по данным Госстата, услуги связи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом (9,8%).
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