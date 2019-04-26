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Украина и Boeing начали переговоры о сотрудничестве
17:38 26.04.2019 |
Компания Boeing заинтересована в сотрудничестве с Украиной, уже проведен первый этап переговоров, следующие этапы состоятся в течение мая-июня.
Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире программы "Информационный вечер" на "5 канале", сообщает пресс-служба СНБО.
Речь идет прежде всего о крупногабаритной сборке, ремонте самолетов на базе отечественных авиаремонтных заводов, а также развитие инфраструктуры этих заводов для обслуживания самолетов Boeing на территории Украины.
По словам Кривоноса, подобное сотрудничество может быть успешным примером кооперации на таком уровне "для того, чтобы заинтересовать других инвесторов, и привлечь в Украину еще больше проектов для углубления военно-технического сотрудничества со странами-членами НАТО".
"Для нас это тысячи рабочих мест, возможность сделать сильнее армию, и укрепить позиции на международных рынках", - подчеркнул Кривонос.
Заместитель Секретаря СНБО Украины сообщил, что уже состоялся первый этап переговоров с компанией Boeing, "в течение мая-июня предусмотрено еще несколько раундов переговоров по детализации сотрудничества".
Кривонос добавил, что сотрудничество с Украиной также является стратегически выгодным и для самой компании Boeing, ведь с ней на европейском рынке конкурирует компания Airbus, на американском - компания Lockheed.
"Поэтому для них это достаточно успешный проект, который позволит стать сильнее и на своем рынке", - подчеркнул заместитель Секретаря СНБО Украины.
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