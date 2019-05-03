Финансовые новости
- |
- 03.05.19
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госкзначейство 25 апреля перечислило компаниям почти 5,5 млрд грн бюджетного возмещения НДС
11:23 26.04.2019 |
Государственная казначейская служба (ГКСУ) 25 апреля возместила компаниям 5,274 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), в целом с начала месяца бюджетное возмещение указанного налога достигло 9,777 млрд грн.
Согласно данным на сайте ГКСУ, наибольшие суммы получили аффилированный с группой "Метинвест" металлургический комбинат "Запорожсталь" (850 млн грн), "Arcelor Mittal Кривой Рог" (720,8 млн грн), а также аффилированные с "Метинвестом" меткомбинаты "Азовсталь" (603 млн грн) и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (534,5 млн грн).
Как сообщалось, мартовское возмещение НДС составило 12,6 млрд грн, всего с начала года по состоянию на 25 апреля эта сумма достигла 55,137 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
|Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей
|Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин рассчитывает компенсировать недовыполнение бюджета по доходам поступлениями от НБУ
|Минфин Украины повысил прогноз платежей по госдолгу в 2019г на 17 млрд грн
|Tesla испытывает глобальную нехватку минералов для изготовления аккумуляторов
|Банки Украины 3 мая сократили портфель ОВГЗ на 4,9 млрд грн
|Украина заработала на малой приватизации 1 миллиард
|В марте задолженность по зарплатам увеличилась на 0,7% до 2,5 млрд гривен
Это интересно
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi
|Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD
|Автомобили Tesla Model S и Model X модернизировали: увеличен запас хода, изменена подвеска и увеличена скорость зарядки
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету
|Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ
|Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц