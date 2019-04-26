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Кодекс по процедурам банкротства заработает через полгода
В Украине 21 апреля вступил в силу Кодекс Украины по процедурам банкротства, который вводит процедуру банкурства физических лиц, однако введение его в действие произойдет через полгода, 21 октября.
Соответствующий документ опубликован в Голосе Украины.
Отмечается, что этот Кодекс устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.
Кодекс структурно построен из четырех книг. Первая - регулирует общие положения и термины, вторая - регулирует деятельность арбитражных управляющих, третья - регулирует вопросы банкротства юридических лиц и четвертая - физлиц.
Этот Кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу этим Кодексом. Положения, определяющие создание электронной торговой системы и авторизацию электронных площадок, вводятся в действие через три месяца со дня вступления в силу Кодекса.
Законом определяется, что производство по делу о неплатежеспособности должника - физического лица или физического лица - предпринимателя может быть открыто только по заявлению должника.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада в октябре 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060). Президент Украины Петр Порошенко 15 апреля заявил, что подписал Кодекс по процедурам банкротства.
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