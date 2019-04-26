В ProZorro начал работу онлайн-магазин для государственных закупок

С 24 апреля в системе ProZorro заработали электронные каталоги для проведения допороговых закупок.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы презентуем проект, который со вчерашнего дня (24 апреля - ред.) уже вышел в промышленное пользование - электронные каталоги. Это государственный онлайн-магазин. Все привыкли к тому, что важнейший механизм закупки государством - это тендер. Для многих товаров, которые покупают регулярно и являются стандартизированными, постоянное повторение такого процесса - это большая нагрузка и на заказчика, и поставщика. Поставщик каждый раз должен подавать документы, заказчик каждый раз должен ждать... Поэтому механизм, который мы запускаем, и которым пользуется много других стран, это механизм условного государственного онлайн-магазина, когда вместо того, чтобы проводить государственному закупщику тендер, он может зайти в этот магазин, посмотреть, какие товары там представлены, предварительно квалифицированные поставщиком, и после не надо тратить время на проведение тендера, можно сразу выбрать товар там", - сказал Нефедов.

По его словам, удобство, в частности, заключается в том, что у поставщика товар должен быть на складе, поставки должны осуществляться быстро, могут закупаться самые популярные среди государственных заказчиков товары - компьютерное оборудование, фармацевтическая продукция, офисное оборудование и тому подобное. Электронные каталоги будут распространяться только на допороговые закупки - до 200 тыс. грн. Предполагается, что этот инструмент, помимо обеспечения удобства и простоты закупок, должен повысить их эффективность за счет конкуренции между поставщиками в каждой из категорий товаров и урегулировать механизм допороговых закупок.

Так, по словам Нефедова, в 2018 году бюджет всех допороговых закупок составил 110 млрд грн, а отчетов, то есть прямых договоров, в системе ProZorro было размещено на 108 млрд грн.

Как отметила на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, проект поможет изучить рынок и потребности медучреждений урегулировать элемент допороговых закупок.

"Мы рады, что украинские медучреждения могут пользоваться таким своеобразным украинским Amazon - найти медицинские изделия, такие как антисептики, бинты, шприцы, некоторые лекарства, и закупить. 61% всех медицинских закупок в регионах - это допороговые закупки, это достаточно много, это больше чем 2 млрд грн, когда закупки не является контролируемыми. Такие инструменты помогут нашим медицинским учреждениям закупать лекарства быстро и доставить их за короткое время, а не планировать за три месяца или полгода", - сказала Супрун.

За закупку фармацевтической продукции будет отвечать ГП "Медицинские закупки", остальными закупками будет заниматься госучреждение "Профессиональные закупки".

Сейчас онлайн-магазин работает в пилотном режиме, после тестирования и анализа работы инструменты каталога будут доработаны, перечень товаров и география заказчиков расширены. Сейчас в рамках пилота поставки будут происходить только для киевских заказчиков.

Внедрение онлайн-магазина стало возможным при поддержке USAID/UK aid, проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".