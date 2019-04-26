Финансовые новости
- |
- 26.04.19
- |
- 08:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ProZorro начал работу онлайн-магазин для государственных закупок
08:14 26.04.2019 |
С 24 апреля в системе ProZorro заработали электронные каталоги для проведения допороговых закупок.
Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы презентуем проект, который со вчерашнего дня (24 апреля - ред.) уже вышел в промышленное пользование - электронные каталоги. Это государственный онлайн-магазин. Все привыкли к тому, что важнейший механизм закупки государством - это тендер. Для многих товаров, которые покупают регулярно и являются стандартизированными, постоянное повторение такого процесса - это большая нагрузка и на заказчика, и поставщика. Поставщик каждый раз должен подавать документы, заказчик каждый раз должен ждать... Поэтому механизм, который мы запускаем, и которым пользуется много других стран, это механизм условного государственного онлайн-магазина, когда вместо того, чтобы проводить государственному закупщику тендер, он может зайти в этот магазин, посмотреть, какие товары там представлены, предварительно квалифицированные поставщиком, и после не надо тратить время на проведение тендера, можно сразу выбрать товар там", - сказал Нефедов.
По его словам, удобство, в частности, заключается в том, что у поставщика товар должен быть на складе, поставки должны осуществляться быстро, могут закупаться самые популярные среди государственных заказчиков товары - компьютерное оборудование, фармацевтическая продукция, офисное оборудование и тому подобное. Электронные каталоги будут распространяться только на допороговые закупки - до 200 тыс. грн. Предполагается, что этот инструмент, помимо обеспечения удобства и простоты закупок, должен повысить их эффективность за счет конкуренции между поставщиками в каждой из категорий товаров и урегулировать механизм допороговых закупок.
Так, по словам Нефедова, в 2018 году бюджет всех допороговых закупок составил 110 млрд грн, а отчетов, то есть прямых договоров, в системе ProZorro было размещено на 108 млрд грн.
Как отметила на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, проект поможет изучить рынок и потребности медучреждений урегулировать элемент допороговых закупок.
"Мы рады, что украинские медучреждения могут пользоваться таким своеобразным украинским Amazon - найти медицинские изделия, такие как антисептики, бинты, шприцы, некоторые лекарства, и закупить. 61% всех медицинских закупок в регионах - это допороговые закупки, это достаточно много, это больше чем 2 млрд грн, когда закупки не является контролируемыми. Такие инструменты помогут нашим медицинским учреждениям закупать лекарства быстро и доставить их за короткое время, а не планировать за три месяца или полгода", - сказала Супрун.
За закупку фармацевтической продукции будет отвечать ГП "Медицинские закупки", остальными закупками будет заниматься госучреждение "Профессиональные закупки".
Сейчас онлайн-магазин работает в пилотном режиме, после тестирования и анализа работы инструменты каталога будут доработаны, перечень товаров и география заказчиков расширены. Сейчас в рамках пилота поставки будут происходить только для киевских заказчиков.
Внедрение онлайн-магазина стало возможным при поддержке USAID/UK aid, проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Импортеры ждут удешевления доллара на межбанке перед затяжными выходными
|Военная доктрина Зеленского. Почему новоизбранному президенту лучше не слушать Апаршина
|Вспомнить Кивалова-Колесниченко: Когда Зеленский изувечит языковой закон
|НБУ снизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 26 апреля после обновления максимумов с осени 2018 г
|Кодекс по процедурам банкротства заработает через полгода
|В ProZorro начал работу онлайн-магазин для государственных закупок
|Украина предложит Газпрому на переговорах транзит на 60 миллиардов кубов
|Нафтогаз ждет от Кабмина согласования для приобретения газа в Укрнафты
|Нафтогаз готовится к реверсу ГТС Украины с 2020 года
|Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба»
Это интересно
|ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая
|Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО
|Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
|У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes
|Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов