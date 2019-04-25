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НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию - Смолий
15:06 25.04.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает существенного влияния на курс гривни введенных РФ ограничений относительно экспорта в Украину ряда товаров, сообщил глава центробанка Яков Смолий.
"Мы вчера на комитете обсуждали возможное влияние санкций по энергоносителям, которые РФ приняла, а также, как это может повлиять на цены. Мы проговорили, что украинские поставщики дизеля могут переориентироваться на другие рынки. Существенного влияния не должно быть", - сказал Я.Смолий, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".
В то же время он отметил, что незначительное влияние на цены этот фактор может оказать в виду изменений логистики. "Но я не вижу, что это существенно может повлиять на цены в текущем году", - сказал он.
"Большинство товаров не подлежат прямому запрету - только лицензированию", - отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. Он также добавил, что Нацбанк не ожидает существенного влияния предвыборного цикла на экономическую ситуацию.
"Электоральный цикл, политический цикл - это не будет иметь значительного влияния", - сказал Д.Сологуб.
Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.
В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709), вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).
В тоже время ряд нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710) - прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.
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