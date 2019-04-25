Украина должна инициировать новую программу сотрудничества с МВФ, - НБУ

Национальный банк выступает за инициирование новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Я считаю, что Украина должна инициировать новую программу, о которой мы можем начать говорить осенью после завершения очередного пересмотра", - сказал он.

Смолий добавил, что НБУ как и ранее ожидает от МВФ в текущем году 2 транша.

"НБУ как и ранее ожидает поступления 2 траншей от МВФ... Размер 1,3 млрд долларов", - сказал глава НБУ.

Как сообщали Українськi Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году.

Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.