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Украина должна инициировать новую программу сотрудничества с МВФ, - НБУ
15:01 25.04.2019 |
Национальный банк выступает за инициирование новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Я считаю, что Украина должна инициировать новую программу, о которой мы можем начать говорить осенью после завершения очередного пересмотра", - сказал он.
Смолий добавил, что НБУ как и ранее ожидает от МВФ в текущем году 2 транша.
"НБУ как и ранее ожидает поступления 2 траншей от МВФ... Размер 1,3 млрд долларов", - сказал глава НБУ.
Как сообщали Українськi Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.
Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году.
Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.
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