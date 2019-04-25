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НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая
14:55 25.04.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в середине мая, как это и было предусмотрено программой stand by, сообщил глава центробанка Яков Смолий.
"Относительно миссии МВФ. Мы ожидаем ее приезда в середине мая, как и предусмотрено соглашением stand-by, подписанного в декабре прошлого года. Миссия будет проводить ревю программы и по результатам принимать решения о предоставления очередного транша, который мы должны получить в этом году", - сказал Я.Смолий в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
Он также отметил, что НБУ выполнил свою часть требований, которые были заложены в соглашении.
Ранее сообщалось со ссылкой на министра финансов Оксану Маркарову, что оценочная миссия МВФ по программе stand by ожидается в мае-июне текущего года.
Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.
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