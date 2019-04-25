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НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 2,5% в 2019 при инфляции в 6,3%
14:46 25.04.2019 |
Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП на 2,5% в 2019 году при инфляции в 6,3%.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк все еще ожидает, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 и до 5,0% на конец 2020 года.
Как и прогнозировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.).
Это, прежде всего, будет результатом жестких монетарных условий и сдержанной фискальной политики.
Также среди основных факторов дальнейшего замедления инфляции являются: снижение темпов роста заработных плат; укрепление обменного курса гривны в первом квартале 2019 года, что будет тормозить темпы роста цен на непродовольственные товары; удешевление газа на мировых рынках, которое будет отображаться в изменении внутренних цен; увеличение предложения продовольственных товаров как отечественного, так и иностранного происхождения.
Эти факторы также будут обусловливать дальнейшее замедление базовой инфляции (до 5,0% в текущем году и 3,7% в следующем).
Рост экономики в 2019 году замедлится, однако ускорится уже со следующего.
Как и в январе Национальный банк прогнозирует снижение темпов экономического роста в 2019 году до 2,5%.
Это обусловлено замедлением глобальной экономики и мировой торговли, сдержанной фискальной политикой из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткими монетарными условиями, необходимыми для снижения инфляции до цели.
Основным драйвером экономического роста будет оставаться частное потребление.
Однако его прирост замедлится под влиянием снижения темпов роста реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.
Инвестиционный спрос будет сдерживаться политической неопределенностью в год двойных выборов.
Рост реального ВВП ускорится до 2,9% в 2020 и 3,7% в 2021 году.
Как сообщали Українські Новини, согласно закону о госбюджете на 2019 год, рост ВВП прогнозируется на уровне 3%, а номинальный ВВП до 3 946,9 млрд гривен.
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