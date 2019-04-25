Финансовые новости
- |
- 25.04.19
- |
- 13:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин уточнил условия малой приватизации
09:38 25.04.2019 |
Кабинет министров Украины на заседании 24 апреля уточнил дополнительные условия продажи объектов малой приватизации. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, Кабмин дополнил порядок проведения электронных для продажи объектов малой приватизации, уточнив дополнительные условия их реализации. В частности, изменения предлагают:
* уточнение функционала электронной торговой из системы в отношении автоматической установки времени проведения аукционов;
* предоставление органам приватизации возможности внести изменения в перечень объектов, подлежащих приватизации в реестре;
* указывать в реестре информацию о приватизации арендованных объектов путем выкупа;
* уточнение порядка совершения действий по подписанию, утверждению и опубликованию протокола о результатах электронного аукциона и начала таких действий;
* уточнение случаев невозврата гарантийного и регистрационного взносов победителю электронного аукциона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Командный залет»: Что Зеленский должен был ответить Путину на паспорта для «Л-ДНР»
|5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент
|Курс доллара на межбанке 24 апреля поднялся и будет еще расти
|Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бензин А-95 в Киевской области 25 апреля подорожал на 15 копеек
|Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 5,97 млрд грн
|Рада приняла закон об украинском языке
|В январе-феврале Украина купила ядерное топливо у российского "ТВЭЛа" на $17,4 млн, у Westinghouse - на $27,7 млн
|Украина может начать производство боевых вертолетов
|Кабмин уточнил условия малой приватизации
Это интересно
|Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
|У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes
|Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений