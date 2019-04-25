Эксперты Moody's ожидают от Зеленского преемственности политике Порошенко

Из-за продолжения конфликта на востоке Украины геополитические риски останутся повышенными даже после выборов нового президента. К такому выводу пришли аналитики из международного рейтингового агентства Moody's, отчет которого есть у РБК.

«У избранного президента нет парламентской базы, его ограниченная политическая платформа и его связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским выдвигают на передний план некоторую политическую неопределенность, но мы по-прежнему ожидаем от него широкой преемственности политике [Петра Порошенко] в ближайшие годы», - заключили эксперты Moody's.

Согласно базовому сценарию агентства, политический переход Владимира Зеленского в течение следующего месяца будет довольно упорядоченным. Выбор людей в команду Зеленского говорит о том, что основные направления внешней и оборонной политики страны вряд ли изменятся.

«Тем не менее геополитические риски, вероятно, останутся повышенными из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины», - пишут эксперты агентства.

Зеленский, прогнозируют в агентстве, намерен продолжить сотрудничество с международными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд, который при Порошенко открывал Украине кредитные линии.

Аналитики подчеркивают, что команде Зеленского необходимо будет занять уверенную позицию к октябрю, когда в Украине должны пройти парламентские выборы. Так как Петр Порошенко пообещал составить Зеленскому сильную конкуренцию, избранный президент должен будет в значительной степени заручиться поддержкой со стороны разных групп в парламенте.

«Один из конкретных потенциальных рисков для экономической реформы и антикоррупционной повестки на Украине после выборов заключается в связях избранного президента с Игорем Коломойским, бывшим владельцем крупнейшего банка страны - Приватбанка, который был национализирован в конце 2016 года», - пишут эксперты Moody's.

Вероятность того, что новый президент выступит в пользу Коломойского по вопросу национализации Приватбанка, станет серьезным ударом по программе реформы. Аналитики называют этот сценарий маловероятным и рассчитывают на расчистку банковского сектора на Украине.