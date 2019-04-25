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Валовой национальный доход Украины в прошлом году увеличился почти на 20% — Госстат
08:08 25.04.2019 |
Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 19,3% по сравнению с 2017 годом.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно уточненным данным Госстата, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 3,64 трлн грн, что на 19,3% больше, чем за 2017 год.
Как сообщалось, по данным Госстата, в 2017 году валовой национальный доход составил 3,05 трлн грн, что на 29,2% больше, чем в 2016 году.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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