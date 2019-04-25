Валовой национальный доход Украины в прошлом году увеличился почти на 20% — Госстат

Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 19,3% по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно уточненным данным Госстата, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 3,64 трлн грн, что на 19,3% больше, чем за 2017 год.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2017 году валовой национальный доход составил 3,05 трлн грн, что на 29,2% больше, чем в 2016 году.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.