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В Украине вдвое сократили сроки разработки строительных норм
07:49 25.04.2019 |
Кабинет министров Украины сократил сроки разработки и изменения государственных строительных норм до 10 месяцев, тогда как ранее эта процедура занимала 1,5 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на слова министра Геннадия Зубко.
«Гармонизация государственных строительных норм со стандартами ЕС и оптимизация процедуры и сроков их обработки позволит сделать их менее зарегулированными. Ключевой акцент на публичность и прозрачность. Отныне технические задания на разработку ГСН будут формироваться с привлечением предложений от общественности. Также мы уменьшаем этапность разработки ГСН, что позволит ускорить их пересмотр и исключить коррупционную составляющую», - цитирует Зубко пресс-служба.
Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.
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