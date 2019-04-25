В Украине вдвое сократили сроки разработки строительных норм

Кабинет министров Украины сократил сроки разработки и изменения государственных строительных норм до 10 месяцев, тогда как ранее эта процедура занимала 1,5 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на слова министра Геннадия Зубко.

«Гармонизация государственных строительных норм со стандартами ЕС и оптимизация процедуры и сроков их обработки позволит сделать их менее зарегулированными. Ключевой акцент на публичность и прозрачность. Отныне технические задания на разработку ГСН будут формироваться с привлечением предложений от общественности. Также мы уменьшаем этапность разработки ГСН, что позволит ускорить их пересмотр и исключить коррупционную составляющую», - цитирует Зубко пресс-служба.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.