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Кабмин предлагает Раде назначать председателя ФГИ по предложению премьера вместо Президента
14:53 24.04.2019 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде назначать председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) по предложению премьер-министра вместо Президента.
Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.
Законопроект предлагает назначение председателя ФГИ и его заместителей по представлению премьер-министра.
Также предлагается отменить ответственность председателя ФГИ перед Президентом.
Кроме того, законопроектом предполагается, что руководителей региональных отделений ФГИ будет назначать руководитель аппарата ФГИ вместо председателя.
Как сообщали Українськi Новини, Фонд государственного имущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.
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