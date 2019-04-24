Объем венчурных инвестиций в Украине в 2018г вырос на 30% – UVCA

Согласно документу, подготовленному в партнерстве с Deloitte, число сделок возросло на 29% и достигло 115.
UVCA отмечает, что венчурные фонды сфокусированы на сделках на Seed-стадии, количество которых увеличилось до 21 с 11, а средний чек по таким сделкам с объявленными объемами инвестиций вырос почти на 90% - до $918 тыс.
В обзоре также говорится, что количество сделок и объем инвестиций в 2018 году увеличились на стадиях развития Pre-seed, Seed и Growth.
По данным UVCA, наиболее активно инвестиции получают компании из наименее подверженных политическим рискам секторов - онлайн-сервисы, программное обеспечение, hardware, маркетплейсы, e-commerce.
Согласно документу, в 2018 году состоялось семь сделок M&A на общую сумму более $25 млн (данный показатель впервые включен в отчет), а также семь ангельских инвестиций в стартапы на $0,9 млн. Крупнейшими сделками на рынке в прошлом году стали привлечение $100 млн в Gitlab и $80 млн в BitFury.
Как отмечают аналитики, наблюдается интерес украинских и глобальных корпораций к сфере disruptive M&A, то есть к покупке технологий.
В то же время число выходов из инвестиций в 2018 году сократилось вдвое по сравнению с 2017 годом.
UVCA также указывает, что объем привлеченных инвестиций в четыре украинские сделки ICO в 2018 году составил $58,3 млн. Крупнейшими из них стали Rentberry – $30 млн и Remme – $18 млн. Согласно обзору, активность в секторе ICO упала со второго квартала прошлого года, поэтому результат года стал существенно хуже показателя 2017 года – 19 инвестиций на $160 млн.
Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) создана для распространения информации о возможностях инвестирования в Украину и многовекторной поддержки инвесторов.
UVCA является членом Invest Europe.