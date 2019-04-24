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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Объем венчурных инвестиций в Украине в 2018г вырос на 30% – UVCA

14:51 24.04.2019 |

Экономика

 

Объем венчурного капитала, привлеченный украинскими компаниями и стартапами в 2018 году, составил $336,9 млн, что на 30,3% превысило показатель 2017 года, сообщается в обзоре Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA), опубликованном на этой неделе.

Согласно документу, подготовленному в партнерстве с Deloitte, число сделок возросло на 29% и достигло 115.

UVCA отмечает, что венчурные фонды сфокусированы на сделках на Seed-стадии, количество которых увеличилось до 21 с 11, а средний чек по таким сделкам с объявленными объемами инвестиций вырос почти на 90% - до $918 тыс.

В обзоре также говорится, что количество сделок и объем инвестиций в 2018 году увеличились на стадиях развития Pre-seed, Seed и Growth.

По данным UVCA, наиболее активно инвестиции получают компании из наименее подверженных политическим рискам секторов - онлайн-сервисы, программное обеспечение, hardware, маркетплейсы, e-commerce.

Согласно документу, в 2018 году состоялось семь сделок M&A на общую сумму более $25 млн (данный показатель впервые включен в отчет), а также семь ангельских инвестиций в стартапы на $0,9 млн. Крупнейшими сделками на рынке в прошлом году стали привлечение $100 млн в Gitlab и $80 млн в BitFury.

Как отмечают аналитики, наблюдается интерес украинских и глобальных корпораций к сфере disruptive M&A, то есть к покупке технологий.

В то же время число выходов из инвестиций в 2018 году сократилось вдвое по сравнению с 2017 годом.

UVCA также указывает, что объем привлеченных инвестиций в четыре украинские сделки ICO в 2018 году составил $58,3 млн. Крупнейшими из них стали Rentberry – $30 млн и Remme – $18 млн. Согласно обзору, активность в секторе ICO упала со второго квартала прошлого года, поэтому результат года стал существенно хуже показателя 2017 года – 19 инвестиций на $160 млн.

Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) создана для распространения информации о возможностях инвестирования в Украину и многовекторной поддержки инвесторов.

UVCA является членом Invest Europe.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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