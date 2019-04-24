Кабмин утвердил порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта

Кабинет Министров утвердил порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Кроме того, Кабмин поручил Государственной фискальной службе осуществить меры, необходимые для внедрения системы электронного администрирования с 1 июля 2019 года, а также совместно с Государственной казначейской службой открыть до 1 июля счета плательщикам акцизного налога с реализации топлива и этилового спирта.

Согласно порядку, юр- и физлица, осуществляющие реализацию топлива и этилового спирта, должны в обязательном порядке регистрироваться как плательщики акцизного налога до начала реализации.

ГФС ведет реестр плательщиков, а также ведет учет объемов топлива и этилового спирта.

При этом порядок электронного администрирования реализации топлива от февраля 2016 года теряет силу.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2016 Кабмин запретил работающим по договорам о совместной деятельности компаниям регистрироваться плательщиками акцизного налога с реализации топлива.

С 1 марта 2016 года вступила в действие система электронного администрирования реализации топлива.