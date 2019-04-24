Финансовые новости
- |
- 24.04.19
- |
- 19:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины
14:28 24.04.2019 |
Рост экономики Украины в 2019 году ожидается на уровне 2,7%, поскольку инвестиции и в дальнейшем будут сдерживаться сложными внешними условиями, предвыборной неопределенностью и вызванной этим высокой стоимостью внешних заимствований. Об этом говорится в новом обзоре Всемирного банка в Украине.
Как отмечается в обзоре, росту в 2019 году и в дальнейшем будут способствовать секторы услуг и потребительский сектор.
Дальнейший рост, при условии сохранения темпа реформ, может восстановиться до 4% в среднесрочной перспективе после уменьшения уровня предвыборной неопределенности. Во Всемирном банке считают, что это потребует результатов в следующих сферах:
* привлечение частных инвестиций в секторы, которые связаны с внешней торговлей благодаря улучшению бизнес-среды и приватизации крупных государственных предприятий, развития рынка сельскохозяйственных земель и борьбе с коррупцией;
* обеспечение финансовой стабильности благодаря осуществлению приемлемых, с точки зрения расходов, реформ в секторе образования и здравоохранения, дальнейшей рационализации социальной помощи и созданию более справедливой системы налогообложения, что способствует развитию;
* дальнейшее уменьшение уровня инфляции и восстановление резервов;
* восстановление надежного банковского кредитования предприятий
Как отмечается в обзоре банка, Украина сохранит значительные потребности в финансовых ресурсах в течение следующих трех лет, которые потребуют мобилизации значительного международного финансирования и способности удержать дефицит бюджета в рамках целевых показателей на уровне 2,5% ВВП для сохранения макроэкономической стабильности. Украине потребуется примерно 11 млрд долларов в год (8% ВВП) для уплаты государственного долга и покрытия дефицита бюджета в 2019, 2020 и 2021 годах.
"Для обеспечения необходимого уровня финансирования важно не потерять импульс, созданный реформами, и соблюдать сроки проведения проверок МВФ. Украина и в дальнейшем будет нуждаться в поддержке со стороны программы МВФ после окончания срока программы поддержки экономической политики Stand-by в марте 2020 года", - говорится в документе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса
|Вовк и 38 больных судей. Кто заблокировал переименование УПЦ МП
|Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева Вовк
|Обострение на фронте: Почему террористы пытаются отбить Золотое
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть слабо дешевеет 24 апреля на сигналах роста запасов в США, Brent торгуется у $74,5 за баррель
|Кабмин предлагает Раде назначать председателя ФГИ по предложению премьера вместо Президента
|Объем венчурных инвестиций в Украине в 2018г вырос на 30% – UVCA
|Кабмин утвердил порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта
|Кабмин утвердил методику оценки фискальных рисков
|Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины
|Оптовые цены ДТ с утра 24 апреля выросли в среднем на 10% или 2 грн/л
Это интересно
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber