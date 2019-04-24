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Кабмин обязал предприятия с госдолей направить 50% чистой прибыли за 2018г на дивиденды
12:49 24.04.2019 |
Правительство Украины на заседании в среду установило базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятия с госдолей на уровне 50%.
Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании, это постановление было принято без обсуждения, но с доработкой.
Согласно проекту постановления, вынесенному на заседание правительства, имеющемуся в распоряжении агентства, исключения в виде 30% норматива сделаны для Ощадбанка, "Укргидроэнерго" и "Укрзализныци".
В пояснительной записке к документу указывается, что Минфин предлагал установить норматив на уровне 90%, указывая на возможные потери бюджетом 13,6 млрд грн, однако его замечания были отвергнуты.
Согласно материалам, МЭРТ ожидает поступления в 2019 году в бюджет 2,07 млрд грн дивидендов без учета НАК "Нафтогаз Украины", чистая прибыль которого в минувшем году составила 13,61 млрд грн.
Как сообщалось, правительство Украины в минувшем году обязало предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.
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