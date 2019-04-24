Кодекс о банкротстве будет выводить из тени свыше 5 миллиардов ежегодно - МЭРТ

Успешная реализация онлайн-аукционов в банкротстве может способствовать выведению из тени активов на сумму свыше 5 млрд грн в год.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

"В случае успешной реализации прозрачных онлайн-аукционов в банкротстве, мы можем вывести из тени активов на сумму свыше 5 млрд грн в год. Новый Кодекс о банкротстве уже подписал президент Украины", - написал Нефедов.

Он отметил, что, по данным экспертов Всемирного банка, средняя продолжительность процедуры банкротства в Украине составляет 2,9 года. И после всех мучений инвестор вернет разве что 8% от суммы своих требований.

"С новым кодексом предприятия наконец смогут результативно начинать процедуру банкротства, проходить санацию и выходить из нее. А для этого следует создать абсолютно прозрачную и понятную процедуру реализации имущества должника через публичный онлайн-аукцион. Минэкономразвития вместе с Минюстом работает над утверждением порядка проведения электронных аукционов", - написал первый заместитель министра.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла Кодекс Украины процедуры банкротства 18 октября прошлого года. Согласно кодексу, должник имеет право обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности, если размер просроченных обязательств должника перед кредиторами составляет не менее 30 минимальных размеров заработной платы. Еще одним условием обращения в суд о признании банкротом является то, что должник прекратил погашать кредиты или осуществлять другие плановые платежи в размере более 50% ежемесячных платежей по каждому из кредитных и других обязательств на протяжении двух месяцев.