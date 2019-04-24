Промпроизводство в Украине в марте-2019 к марту-2018 выросло на 2,1% – Госстат

Промышленное производство в Украине в марте 2019 года выросло на 2,1% по сравнению с мартом 2018 года, что лучше показателей января и февраля, когда было зафиксировано его снижение, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в марте-2019 к марту-2018 также возросло на 2,7%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в марте выросло на 12%, однако с учетом сезонного фактора – на 2,4%.

В целом по итогам первых трех месяцев 2019 года сокращение промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%, тогда как по итогам двух месяцев оно достигало 2,5%, указано в данных Госстата.

Согласно им, в перерабатывающей промышленности в марте-2019 к марту-2018 рост составил 5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1,8%.

В то же время в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха было зафиксировано снижение на 8,1%, что может быть связано с более теплой погодой.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За 2018 год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-марте2019г.

март 2019г к февралю 2019г. % март 2019г к марту 2018г. % январь-март 2019 к январю-марту 2018 Справочно: январь-март2018 к январю-марту 2017 Промышленность всего 112.0 102.1 99.1 102.9 Добывающая и перерабатывающая промышленность 113.2 104.0 99.7 103.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 108.4 101.8 100.8 102.3 - добыча каменного и бурого угля 100.0 96.2 107.2 97.6 - добыча сырой нефти и природного газа 109.8 105.3 105.1 100.6 - добыча металлических руд 109.0 101.6 98.0 104.6 Перерабатывающая промышленность 115.3 105.0 99.2 103.4 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 117.1 107.3 102.3 97.2 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 112.2 89.7 88.6 100.3 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 114.5 96.3 94.9 108.7 Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 110.7 96.7 95.8 104.7 Производство химических изделий и химической продукции 139.4 105.2 90.7 149.6 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 94.0 107.6 112.5 102.3 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 117.8 112.4 104.0 95.2 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 118.4 108.9 100.3 103.2 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 108.6 98.5 94.4 108.8 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 126.2 100.9 109.8 133.3 производство электрического оборудования 96.5 80.8 69.0 102.8 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 110.9 103.1 102.2 102.4 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 106.8 99.6 94.6 115.8 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 120.7 112.9 101.5 102.3 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 104.9 91.9 96.3 102.0

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за январь-март 2019 года