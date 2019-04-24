Промпроизводство в Украине в марте-2019 к марту-2018 выросло на 2,1% – Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в марте-2019 к марту-2018 также возросло на 2,7%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в марте выросло на 12%, однако с учетом сезонного фактора – на 2,4%.
В целом по итогам первых трех месяцев 2019 года сокращение промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%, тогда как по итогам двух месяцев оно достигало 2,5%, указано в данных Госстата.
Согласно им, в перерабатывающей промышленности в марте-2019 к марту-2018 рост составил 5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1,8%.
В то же время в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха было зафиксировано снижение на 8,1%, что может быть связано с более теплой погодой.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.
За 2018 год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-марте2019г.
|март 2019г к февралю 2019г. %
|март 2019г к марту 2018г. %
|январь-март 2019 к январю-марту 2018
|Справочно: январь-март2018 к январю-марту 2017
|Промышленность всего
|112.0
|102.1
|99.1
|102.9
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|113.2
|104.0
|99.7
|103.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|108.4
|101.8
|100.8
|102.3
|- добыча каменного и бурого угля
|100.0
|96.2
|107.2
|97.6
|- добыча сырой нефти и природного газа
|109.8
|105.3
|105.1
|100.6
|- добыча металлических руд
|109.0
|101.6
|98.0
|104.6
|Перерабатывающая промышленность
|115.3
|105.0
|99.2
|103.4
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|117.1
|107.3
|102.3
|97.2
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|112.2
|89.7
|88.6
|100.3
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|114.5
|96.3
|94.9
|108.7
|Производство кокса. и продуктов нефтепереработки.
|110.7
|96.7
|95.8
|104.7
|Производство химических изделий и химической продукции
|139.4
|105.2
|90.7
|149.6
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|94.0
|107.6
|112.5
|102.3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|117.8
|112.4
|104.0
|95.2
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|118.4
|108.9
|100.3
|103.2
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|108.6
|98.5
|94.4
|108.8
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|126.2
|100.9
|109.8
|133.3
|производство электрического оборудования
|96.5
|80.8
|69.0
|102.8
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|110.9
|103.1
|102.2
|102.4
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|106.8
|99.6
|94.6
|115.8
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|120.7
|112.9
|101.5
|102.3
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|104.9
|91.9
|96.3
|102.0
Данные: Госстат
Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за январь-март 2019 года
|ед изм
|Январь-март 2019
|Март 2019г
|Март 2019 г к февралю 2019. %
|март 2019 к марту 2018. %
|Январь-март 2019 к январю-марту 2018. %
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|7.0
|2.3
|100.9
|97.3
|108.2
|Нефть сырая
|тыс тонн
|415
|143
|109.5
|105.8
|105.8
|Газовый конденсат природный. полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|181
|61.3
|107.9
|108.9
|107.9
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд м³
|5.2
|1.8
|110.3
|104.6
|104.5
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|39.4
|13.8
|110.1
|99.3
|96.7
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|15.6
|5.4
|109.8
|105.8
|102.7
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|13.4
|4.5
|107.9
|102.6
|100.4
|Известняк. флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|1.3
|0.6
|140.8
|131.4
|108.7
|Пески строительные
|млн тонн
|1.5
|0.7
|153.9
|157.0
|104.8
|Камень дробленный. щебень . крошка и порошок галька. гравий
|млн тонн
|9.9
|4.4
|132.9
|104.0
|87.9
|Соль и хлорид натрия чистый. вода морская
|тыс тонн
|771
|193
|70.1
|120.6
|147.0
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|11.7
|4.1
|118.1
|98.1
|95.0
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|47.0
|16.1
|103.4
|91.5
|93.8
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|3.3
|1.1
|91.3
|138.0
|130.7
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|1.6
|0.5
|90.3
|88.1
|108.8
|Куры. цыплята (тушки). свежие или охлажденные
|тыс тонн
|58.9
|20.5
|109.7
|95.2
|93.5
|Куры. цыплята (части тушек). свежие или охлажденные
|тыс тонн
|94.3
|32.7
|111.9
|114.0
|113.3
|Куры. цыплята (тушки). мороженные
|тыс тонн
|33.9
|11.3
|96.8
|145.2
|108.2
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|54.3
|18.7
|105.2
|92.5
|95.4
|Смеси соков фруктовых и овощных
|млн.литр
|41.4
|16.1
|127.2
|105.5
|86.4
|Овощи. фрукты. орехи. грибы консервированные
|тыс тонн
|2.9
|1.0
|117.6
|101.6
|105.7
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|1491
|527
|109.8
|122.9
|113.6
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|35.6
|13.2
|113.5
|96.6
|93.5
|Молоко и сливки жирностью не более 1%
|тыс тонн
|105
|37.0
|112.6
|100.3
|103.4
|Молоко и сливки жирностью более 1%
|тыс тонн
|123
|41.2
|105.7
|103.7
|105.4
|Масло сливочное жирностью не более 85%
|тыс тонн
|19.0
|6.9
|115.8
|77.7
|82.0
|Сыр свежий неферментированный. включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|18.4
|6.2
|98.9
|94.2
|100.8
|Сыр тертый. порошковый и др. неплавленный
|тыс тонн
|22.2
|8.0
|116.4
|90.3
|97.7
|Молоко и сливки. йогурт. кефир. сметана и др. ферментированные продукты
|тыс тонн
|68.1
|23.3
|103.7
|95.8
|98.2
|Йогурт и сквашенное молоко ароматизированное
|тыс тонн
|32.6
|11.5
|109.3
|107.5
|109.7
|Мука
|тыс тонн
|391
|139
|105.1
|87.8
|87.2
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|220
|75.9
|109.4
|91.2
|92.3
|Печенье
|тыс тонн
|38.5
|14.6
|114.7
|84.2
|86.5
|Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах. пластинах. плитах)
|тыс тонн
|11.9
|3.8
|105.0
|82.3
|86.0
|Кондитерские изделия из сахара. с содержанием какао
|тыс тонн
|11.0
|3.5
|119.2
|56.2
|66.9
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|33.0
|12.6
|123.1
|88.2
|94.7
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|8.9
|3.4
|116.5
|130.6
|144.6
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|27.7
|9.5
|108.8
|79.7
|79.3
|Коньяки. бренды
|тыс дал
|472
|151
|93.0
|84.2
|109.5
|Водка с содержанием спирта не более 45.4%
|тыс дал
|2412
|956
|119.9
|96.5
|90.0
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|1817
|719
|133.9
|147.5
|116.0
|Пиво солодовое. кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0.5%
|млн дал
|34.9
|14.8
|130.9
|114.4
|107.7
|Воды натуральные минеральные
|негазированные
|млн дал
|13.9
|5.4
|116.9
|140.5
|139.0
|газированные
|млн дал
|18.9
|7.8
|136.0
|131.3
|123.1
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|30.9
|12.8
|157.9
|110.3
|114.3
|Сигареты. содержащие табак. или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|12.8
|6.2
|158.8
|129.0
|86.7
|Пряжа шерстяная
|тонн
|464
|149
|91.4
|94.3
|112.3
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|568
|174
|87.9
|118.2
|130.9
|Белье постельное
|тыс шт
|442
|208
|208.8
|166.3
|121.8
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых. кроме одежды
|тонн
|2065
|652
|85.1
|70.3
|75.4
|Пальто. полупальто. плащи. накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|63.9
|25.9
|119.9
|84.4
|97.9
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|62.2
|26.1
|159.1
|85.0
|68.8
|Пиджаки. блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|197
|66.1
|96.9
|104.3
|102.9
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|80.9
|20.6
|88.4
|106.7
|89.4
|Пиджаки и блейзеры женские. девичьи (кроме трикотажных)
|тыс шт
|328
|69.1
|60.9
|58.0
|80.1
|Платья (кроме трикотажных)
|тыс шт
|501
|183.2
|116.6
|107.1
|114.0
|Футболки. майки. трикотажные изделия
|тыс шт
|1167
|475
|133.9
|79.4
|69.9
|Колготки из синтетических волокон
|тыс шт
|5421
|2232
|123.7
|92.2
|81.6
|Изделия чулочно-носочные другие (включая носки)
|тыс пар
|10769
|4490
|129.4
|98.4
|88.1
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс м3
|331
|115
|107.8
|101.6
|97.0
|Фанера клееная. панели фанерованные
|тыс м3
|47.1
|16.0
|97.5
|88.2
|96.9
|Паркет деревянный щитовой
|тыс м2
|74.2
|19.6
|71.5
|66.0
|76.7
|Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения
|тыс тонн
|30.7
|10.9
|119.5
|98.2
|103.8
|Бумага и картон гофрированные. в рулонах или листах
|тыс тонн
|32.2
|12.2
|115.1
|102.1
|96.3
|Коробки. ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|109
|39.4
|109.0
|104.9
|103.7
|Коробки и ящики. складные из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|25.2
|7.7
|86.3
|91.0
|98.0
|Бумага туалетная
|тыс тонн
|25.6
|8.6
|101.5
|104.0
|103.7
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс тонн
|6.6
|2.8
|117.5
|49.0
|47.3
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|2.6
|0.9
|112.6
|97.9
|96.6
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|114
|36.7
|104.0
|109.6
|113.2
|Масла и смазки нефтяные. дистилляты и нефтяные
|тыс тонн
|27.9
|10.5
|112.9
|132.9
|132.9
|Пропан и бутан сжиженные
|тыс тонн
|105
|35.3
|107.0
|103.2
|101.9
|Серная кислота
|тыс тонн
|157
|66.0
|125.0
|99.3
|100.9
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|1.1
|0.6
|131.6
|73.0
|64.3
|Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|14.5
|6.9
|140.7
|116.3
|98.6
|Краски и лаки. включая эмали на основе полиэфиров
|тыс тонн
|9.0
|4.2
|125.4
|119.5
|98.1
|Мыло. вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей
|тыс тонн
|2.5
|1.0
|96.3
|85.3
|82.4
|Средства моющие для чистки
|тыс тонн
|35.8
|13.2
|107.0
|90.9
|87.4
|Препараты лекарственные. содержащие др. антибиотики
|тонн
|291
|91.6
|105.7
|81.7
|105.3
|Гормональные. не содержащие антибиотики
|тонн
|27.0
|10.6
|113.5
|85.2
|84.6
|другие содержащие смешанные и несмешанные продукты
|тыс тонн
|11.0
|3.7
|92.8
|104.7
|108.6
|Плиты. листы. пленка. фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|17.2
|6.2
|104.8
|99.5
|102.9
|Плиты и плитки керамические
|млн м²
|12.3
|4.0
|92.2
|98.7
|102.3
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. м³
|255
|119
|163.3
|108.1
|97.1
|Портландцемент
|тыс тонн
|1528
|717
|133.3
|177.3
|123.1
|Известь негашеная
|тыс тонн
|559
|193
|108.4
|105.6
|100.7
|Блоки и кирпич из цемента. искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|536
|246
|121.5
|106.6
|89.9
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента. бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|856
|327
|107.0
|110.8
|102.8
|Растворы бетонные. готовые к использованию
|млн тонн
|3.0
|1.3
|135.0
|129.2
|110.9
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|290
|145
|146.8
|133.4
|114.6
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн м²
|1.9
|1.1
|298.7
|48.7
|49.4
|Чугун
|тыс тонн
|5203
|1827
|114.9
|109.1
|98.7
|Полуфабрикаты из стали плоские
|тыс тонн
|2413
|826
|109.9
|105.6
|105.6
|Слитки. формы первичные. полуфабрикаты для производства бесшовных труб. из стали нелегированные
|тыс тонн
|1820
|624
|104.4
|117.9
|111.5
|Слитки. формы первичные. полуфабрикаты. из стали нелегированные
|тыс тонн
|1243
|484
|142.1
|126.6
|98.9
|Проволока из железа или стали нелегированной
|тыс тонн
|43.0
|17.9
|127.5
|119.0
|95.8
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|27.6
|11.4
|139.3
|162.4
|147.2
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|2626
|1043
|130.7
|96.6
|90.7
|Котлы центрального отопления
|тыс шт
|30.7
|12.1
|114.0
|98.4
|84.5
|Счетчики электроэнергии. включая калибровочные
|тыс шт
|197
|71.4
|90.8
|112.4
|125.0
|Электродвигатели переменного тока многофазные. мощн. не более 750 Вт
|тыс шт
|9.1
|3.8
|122.9
|69.9
|62.8
|Трансформаторы электрические. мощностью не более 1 кВ·А
|млн шт
|2.8
|1.1
|109.1
|85.1
|80.7
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс шт
|201
|79.7
|130.8
|63.3
|44.2
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|878
|323
|95.8
|138.0
|110.2
|Проводники электрические напряжением до 1 кВ
|тыс тонн
|29.8
|8.0
|67.7
|129.9
|108.3
|Проводники изолированные электрич.. напряжением свыше 1 кВ
|тонн
|2339
|821
|96.5
|187.4
|172.9
|Стиральные машины. сушки
|тыс шт
|62.8
|21.2
|89.8
|90.4
|88.4
|Агрегаты гидравлические
|тыс шт
|9.4
|3.3
|112.0
|89.9
|103.2
|Насосы погружные. одноступенчатые дренажные и канализационные.
|тыс шт
|7.2
|2.6
|87.5
|64.2
|61.5
|Насосы погружные. многоступенчатые
|тыс шт
|31.7
|10.6
|80.8
|126.0
|141.8
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тонн
|207
|136
|203.0
|252.3
|70.0
|Конвейеры и элеваторы
|шт.
|564
|135
|82.8
|123.9
|147.3
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые. кроме оборудования подобного бытового
|тыс. шт.
|24.3
|9.9
|111.5
|71.4
|59.4
|Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды
|тыс. шт.
|27.9
|10.5
|114.9
|201.3
|169.5
|Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
|шт.
|418
|150
|107.1
|66.1
|74.6
|Плуги отвальные
|шт.
|367
|157
|135.3
|111.3
|101.7
|Рыхлители и культиваторы
|шт.
|1225
|473
|104.2
|162.5
|141.5
|Бороны дисковые
|шт.
|365
|184
|147.2
|98.9
|91.5
|Сеялки
|шт.
|775
|423
|203.4
|169.9
|92.4
|Станки для обработки дерева
|шт.
|141
|64
|164.1
|98.5
|61.3
|Валки для прокатных станов
|шт.
|1549
|513
|102.6
|74.8
|88.8
|Машины для сортировки. смешивания. дробления
|шт.
|281
|67
|43.5
|51.9
|92.4
|Бетономешалки и смесители
|шт.
|1161
|748
|187.5
|145.8
|103.7
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|2783
|908
|96.2
|106.9
|127.1
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс.шт
|4.1
|1.9
|119.9
|100.9
|79.0
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы. ж/д или трамвайные. несамоходные
|шт
|2926
|1026
|101.8
|144.1
|116.2
|Производство и распределение электроэнергии. газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт/ч
|43.4
|14.0
|101.6
|91.8
|97.6
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|17.1
|5.3
|107.1
|88.4
|94.2
|атомными электростанциями
|23.6
|7.6
|96.9
|101.7
|107.2
|гидроэлектростанциями
|2.3
|0.8
|105.5
|51.0
|56.2
|ветровыми электростанциями
|0.4
|0.1
|114.3
|115.9
|120.8
|солнечными электростанциями
|0.2
|0.1
|218.1
|211.3
|185.3
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя. зоны проведения ООС.