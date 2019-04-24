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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Промпроизводство в Украине в марте-2019 к марту-2018 выросло на 2,1% – Госстат

 

Промышленное производство в Украине в марте 2019 года выросло на 2,1% по сравнению с мартом 2018 года, что лучше показателей января и февраля, когда было зафиксировано его снижение, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в марте-2019 к марту-2018 также возросло на 2,7%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в марте выросло на 12%, однако с учетом сезонного фактора – на 2,4%.

В целом по итогам первых трех месяцев 2019 года сокращение промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%, тогда как по итогам двух месяцев оно достигало 2,5%, указано в данных Госстата.

Согласно им, в перерабатывающей промышленности в марте-2019 к марту-2018 рост составил 5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1,8%.

В то же время в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха было зафиксировано снижение на 8,1%, что может быть связано с более теплой погодой.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За 2018 год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.


Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-марте2019г.

  март 2019г к февралю 2019г. % март 2019г к марту 2018г. % январь-март 2019 к январю-марту 2018 Справочно: январь-март2018 к январю-марту 2017
Промышленность всего 112.0 102.1 99.1 102.9
Добывающая и перерабатывающая промышленность 113.2 104.0 99.7 103.1
Добывающая промышленность и разработка карьеров 108.4 101.8 100.8 102.3
- добыча каменного и бурого угля 100.0 96.2 107.2 97.6
- добыча сырой нефти и природного газа 109.8 105.3 105.1 100.6
- добыча металлических руд 109.0 101.6 98.0 104.6
Перерабатывающая промышленность 115.3 105.0 99.2 103.4
в том числе     
Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 117.1 107.3 102.3 97.2
Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 112.2 89.7 88.6 100.3
Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 114.5 96.3 94.9 108.7
Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 110.7 96.7 95.8 104.7
Производство химических изделий и химической продукции 139.4 105.2 90.7 149.6
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 94.0 107.6 112.5 102.3
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 117.8 112.4 104.0 95.2
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 118.4 108.9 100.3 103.2
Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 108.6 98.5 94.4 108.8
производство компьютеров. электрической и оптической продукции 126.2 100.9 109.8 133.3
производство электрического оборудования 96.5 80.8 69.0 102.8
Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 110.9 103.1 102.2 102.4
Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 106.8 99.6 94.6 115.8
Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 120.7 112.9 101.5 102.3
Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 104.9 91.9 96.3 102.0

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за январь-март 2019 года

 ед измЯнварь-март 2019Март 2019гМарт 2019 г к февралю 2019. %март 2019 к марту 2018. %Январь-март 2019 к январю-марту 2018. %
Добывающая промышленность      
Уголь каменный млн тонн 7.0 2.3 100.9 97.3 108.2
Нефть сырая тыс тонн 415 143 109.5 105.8 105.8
Газовый конденсат природный. полученный из месторождений газа природного тыс тонн 181 61.3 107.9 108.9 107.9
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд м³ 5.2 1.8 110.3 104.6 104.5
Руды железные неагломерированные млн тонн 39.4 13.8 110.1 99.3 96.7
Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 15.6 5.4 109.8 105.8 102.7
Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 13.4 4.5 107.9 102.6 100.4
Известняк. флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 1.3 0.6 140.8 131.4 108.7
Пески строительные млн тонн 1.5 0.7 153.9 157.0 104.8
Камень дробленный. щебень . крошка и порошок галька. гравий млн тонн 9.9 4.4 132.9 104.0 87.9
Соль и хлорид натрия чистый. вода морская тыс тонн 771 193 70.1 120.6 147.0
Перерабатывающая промышленность      
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 11.7 4.1 118.1 98.1 95.0
Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 47.0 16.1 103.4 91.5 93.8
Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 3.3 1.1 91.3 138.0 130.7
Свинина мороженная тыс тонн 1.6 0.5 90.3 88.1 108.8
Куры. цыплята (тушки). свежие или охлажденные тыс тонн 58.9 20.5 109.7 95.2 93.5
Куры. цыплята (части тушек). свежие или охлажденные тыс тонн 94.3 32.7 111.9 114.0 113.3
Куры. цыплята (тушки). мороженные тыс тонн 33.9 11.3 96.8 145.2 108.2
Колбасные изделия тыс тонн 54.3 18.7 105.2 92.5 95.4
Смеси соков фруктовых и овощных млн.литр 41.4 16.1 127.2 105.5 86.4
Овощи. фрукты. орехи. грибы консервированные тыс тонн 2.9 1.0 117.6 101.6 105.7
Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 1491 527 109.8 122.9 113.6
Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 35.6 13.2 113.5 96.6 93.5
Молоко и сливки жирностью не более 1% тыс тонн 105 37.0 112.6 100.3 103.4
Молоко и сливки жирностью более 1% тыс тонн 123 41.2 105.7 103.7 105.4
Масло сливочное жирностью не более 85% тыс тонн 19.0 6.9 115.8 77.7 82.0
Сыр свежий неферментированный. включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 18.4 6.2 98.9 94.2 100.8
Сыр тертый. порошковый и др. неплавленный тыс тонн 22.2 8.0 116.4 90.3 97.7
Молоко и сливки. йогурт. кефир. сметана и др. ферментированные продукты тыс тонн 68.1 23.3 103.7 95.8 98.2
Йогурт и сквашенное молоко ароматизированное тыс тонн 32.6 11.5 109.3 107.5 109.7
Мука тыс тонн 391 139 105.1 87.8 87.2
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 220 75.9 109.4 91.2 92.3
Печенье тыс тонн 38.5 14.6 114.7 84.2 86.5
Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах. пластинах. плитах) тыс тонн 11.9 3.8 105.0 82.3 86.0
Кондитерские изделия из сахара. с содержанием какао тыс тонн 11.0 3.5 119.2 56.2 66.9
Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 33.0 12.6 123.1 88.2 94.7
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 8.9 3.4 116.5 130.6 144.6
Продукты молокосодержащие тыс тонн 27.7 9.5 108.8 79.7 79.3
Коньяки. бренды тыс дал 472 151 93.0 84.2 109.5
Водка с содержанием спирта не более 45.4% тыс дал 2412 956 119.9 96.5 90.0
Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 1817 719 133.9 147.5 116.0
Пиво солодовое. кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0.5% млн дал 34.9 14.8 130.9 114.4 107.7
Воды натуральные минеральные       
негазированные млн дал 13.9 5.4 116.9 140.5 139.0
газированные млн дал 18.9 7.8 136.0 131.3 123.1
Напитки безалкогольные млн дал 30.9 12.8 157.9 110.3 114.3
Сигареты. содержащие табак. или смеси табака с заменителями табака млрд шт 12.8 6.2 158.8 129.0 86.7
Пряжа шерстяная тонн 464 149 91.4 94.3 112.3
Одеяла и пледы дорожные тыс шт 568 174 87.9 118.2 130.9
Белье постельное тыс шт 442 208 208.8 166.3 121.8
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых. кроме одежды тонн 2065 652 85.1 70.3 75.4
Пальто. полупальто. плащи. накидки мужские и мальчиковые тыс шт 63.9 25.9 119.9 84.4 97.9
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 62.2 26.1 159.1 85.0 68.8
Пиджаки. блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 197 66.1 96.9 104.3 102.9
Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 80.9 20.6 88.4 106.7 89.4
Пиджаки и блейзеры женские. девичьи (кроме трикотажных) тыс шт 328 69.1 60.9 58.0 80.1
Платья (кроме трикотажных) тыс шт 501 183.2 116.6 107.1 114.0
Футболки. майки. трикотажные изделия тыс шт 1167 475 133.9 79.4 69.9
Колготки из синтетических волокон тыс шт 5421 2232 123.7 92.2 81.6
Изделия чулочно-носочные другие (включая носки) тыс пар 10769 4490 129.4 98.4 88.1
Плиты древесностружечные необработанные тыс м3 331 115 107.8 101.6 97.0
Фанера клееная. панели фанерованные тыс м3 47.1 16.0 97.5 88.2 96.9
Паркет деревянный щитовой тыс м2 74.2 19.6 71.5 66.0 76.7
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения тыс тонн 30.7 10.9 119.5 98.2 103.8
Бумага и картон гофрированные. в рулонах или листах тыс тонн 32.2 12.2 115.1 102.1 96.3
Коробки. ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 109 39.4 109.0 104.9 103.7
Коробки и ящики. складные из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 25.2 7.7 86.3 91.0 98.0
Бумага туалетная тыс тонн 25.6 8.6 101.5 104.0 103.7
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс тонн 6.6 2.8 117.5 49.0 47.3
Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 2.6 0.9 112.6 97.9 96.6
Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 114 36.7 104.0 109.6 113.2
Масла и смазки нефтяные. дистилляты и нефтяные тыс тонн 27.9 10.5 112.9 132.9 132.9
Пропан и бутан сжиженные тыс тонн 105 35.3 107.0 103.2 101.9
Серная кислота тыс тонн 157 66.0 125.0 99.3 100.9
Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 1.1 0.6 131.6 73.0 64.3
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров тыс тонн 14.5 6.9 140.7 116.3 98.6
Краски и лаки. включая эмали на основе полиэфиров тыс тонн 9.0 4.2 125.4 119.5 98.1
Мыло. вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей тыс тонн 2.5 1.0 96.3 85.3 82.4
Средства моющие для чистки тыс тонн 35.8 13.2 107.0 90.9 87.4
Препараты лекарственные. содержащие др. антибиотики тонн 291 91.6 105.7 81.7 105.3
Гормональные. не содержащие антибиотики тонн 27.0 10.6 113.5 85.2 84.6
другие содержащие смешанные и несмешанные продукты тыс тонн 11.0 3.7 92.8 104.7 108.6
Плиты. листы. пленка. фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 17.2 6.2 104.8 99.5 102.9
Плиты и плитки керамические млн м² 12.3 4.0 92.2 98.7 102.3
Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. м³ 255 119 163.3 108.1 97.1
Портландцемент тыс тонн 1528 717 133.3 177.3 123.1
Известь негашеная тыс тонн 559 193 108.4 105.6 100.7
Блоки и кирпич из цемента. искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 536 246 121.5 106.6 89.9
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента. бетона или искусственного камня тыс тонн 856 327 107.0 110.8 102.8
Растворы бетонные. готовые к использованию млн тонн 3.0 1.3 135.0 129.2 110.9
Смеси строительные сухие тыс тонн 290 145 146.8 133.4 114.6
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн м² 1.9 1.1 298.7 48.7 49.4
Чугун тыс тонн 5203 1827 114.9 109.1 98.7
Полуфабрикаты из стали плоские тыс тонн 2413 826 109.9 105.6 105.6
Слитки. формы первичные. полуфабрикаты для производства бесшовных труб. из стали нелегированные тыс тонн 1820 624 104.4 117.9 111.5
Слитки. формы первичные. полуфабрикаты. из стали нелегированные тыс тонн 1243 484 142.1 126.6 98.9
Проволока из железа или стали нелегированной тыс тонн 43.0 17.9 127.5 119.0 95.8
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 27.6 11.4 139.3 162.4 147.2
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 2626 1043 130.7 96.6 90.7
Котлы центрального отопления тыс шт 30.7 12.1 114.0 98.4 84.5
Счетчики электроэнергии. включая калибровочные тыс шт 197 71.4 90.8 112.4 125.0
Электродвигатели переменного тока многофазные. мощн. не более 750 Вт тыс шт 9.1 3.8 122.9 69.9 62.8
Трансформаторы электрические. мощностью не более 1 кВ·А млн шт 2.8 1.1 109.1 85.1 80.7
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс шт 201 79.7 130.8 63.3 44.2
Провод изолированный обмоточный тонн 878 323 95.8 138.0 110.2
Проводники электрические напряжением до 1 кВ тыс тонн 29.8 8.0 67.7 129.9 108.3
Проводники изолированные электрич.. напряжением свыше 1 кВ тонн 2339 821 96.5 187.4 172.9
Стиральные машины. сушки тыс шт 62.8 21.2 89.8 90.4 88.4
Агрегаты гидравлические тыс шт 9.4 3.3 112.0 89.9 103.2
Насосы погружные. одноступенчатые дренажные и канализационные. тыс шт 7.2 2.6 87.5 64.2 61.5
Насосы погружные. многоступенчатые тыс шт 31.7 10.6 80.8 126.0 141.8
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тонн 207 136 203.0 252.3 70.0
Конвейеры и элеваторы шт. 564 135 82.8 123.9 147.3
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые. кроме оборудования подобного бытового тыс. шт. 24.3 9.9 111.5 71.4 59.4
Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды тыс. шт. 27.9 10.5 114.9 201.3 169.5
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт шт. 418 150 107.1 66.1 74.6
Плуги отвальные шт. 367 157 135.3 111.3 101.7
Рыхлители и культиваторы шт. 1225 473 104.2 162.5 141.5
Бороны дисковые шт. 365 184 147.2 98.9 91.5
Сеялки шт. 775 423 203.4 169.9 92.4
Станки для обработки дерева шт. 141 64 164.1 98.5 61.3
Валки для прокатных станов шт. 1549 513 102.6 74.8 88.8
Машины для сортировки. смешивания. дробления шт. 281 67 43.5 51.9 92.4
Бетономешалки и смесители шт. 1161 748 187.5 145.8 103.7
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 2783 908 96.2 106.9 127.1
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс.шт 4.1 1.9 119.9 100.9 79.0
Вагоны грузовые и вагоны-платформы. ж/д или трамвайные. несамоходные шт 2926 1026 101.8 144.1 116.2
Производство и распределение электроэнергии. газа и воды      
Электроэнергия млрд кВт/ч 43.4 14.0 101.6 91.8 97.6
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями   17.1 5.3 107.1 88.4 94.2
атомными электростанциями   23.6 7.6 96.9 101.7 107.2
гидроэлектростанциями   2.3 0.8 105.5 51.0 56.2
ветровыми электростанциями   0.4 0.1 114.3 115.9 120.8
солнечными электростанциями   0.2 0.1 218.1 211.3 185.3

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя. зоны проведения ООС.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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23.04 Справочный курс гривни вырос на 10,82 коп. до 26,6919 грн

23.04 Госбанки выдали в 2019г почти 430 млн грн «теплых» кредитов

23.04 Курсы валют по карточным операциям на 23.04.19

23.04 Остатки средств на корсчетах банков 23.04.19

23.04 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.04.19

23.04 В марте прибыль банков составила 4,5 млрд гривен

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23.04 МВФ придумал, как заставить отрицательные ставки работать

23.04 В Алжире в рамках борьбы с коррупцией арестованы пять миллиардеров

23.04 Армия Хафтара объявила о второй фазе наступления на Триполи

23.04 США распространят санкции на всех импортеров иранской нефти

19.04 США выиграли спор с Китаем в ВТО

19.04 Лидеры демократов в США обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

19.04 Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

19.04 Берлин отверг греческие требования о репарациях

19.04 Венесуэла может обходить санкции США с помощью "Роснефти"

19.04 Реальные доходы населения России опять падают

19.04 Россия запретила только 1% экспорта в Украину

18.04 Доклад Мюллера опубликован. Что мы узнали о связях Трампа с Москвой?

18.04 Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости

18.04 Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

18.04 В ЕС запретят двойные стандарты качества продуктов

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23.04 Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель в Украине за 4 года

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

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23.04 Однопроцентные «малыши». Зачем «Оппоблоку» «карлики» в Верховной Раде

23.04 Новый человек в налоговой: Кто такой Сергей Верланов

23.04 Прелести демократии. Что делать Зеленскому с силовиками старого режима

23.04 ГБР проводит обыск в НАБУ

23.04 Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23.04 ICU отвергает обвинения Генпрокуратуры в адрес управляющего партнера Стеценко

23.04 28 побед Порошенко. После Майдана сделано больше, чем за 20+ лет

22.04 Президент Буратино. Почему конфликт Зеленского и Коломойского - вопрос времени

22.04 Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому

22.04 Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора

22.04 Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ

22.04 Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

22.04 Просто не перестают стрелять. Почему танки оккупантов беспомощны перед украинскими ракетами

22.04 Поражение Суркова. Кто стал реально управлять оккупированным Донбассом

22.04 Рано радуются. Почему Коломойский «кинет» подельников Януковича

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22.04 ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

22.04 Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

19.04 Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

17.04 Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

17.04 Sony становится конкурентом Uber

17.04 Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

15.04 Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента

15.04 Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

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08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

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