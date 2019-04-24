За 2018-й украинские стартапы привлекли $337 млн. Треть - GitLab

Венчурные инвестиции в IT-компании с украинскими корнями выросли. Средний чек вырос почти до $1 млн. А сделок и денег через ICO стало в разы меньше.

В 2018 году общий объем венчурных инвестиций в украинские IT-компании или IT-компании с украинскими корнями достиг $336.9. Это почти в 1,5 раза превысило прошлогодний максимум в $258,6 млн. Количество заключенных инвестиционных сделок тоже выросло: с 89 до 115.

Об этом сообщает Украинская ассоциация венчурного капитала в свежем отчете "Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018".

Почти треть из общего объема инвестиций привлекла компания GitLab, основанная харьковчанином Дмитрием Запорожцем. Как уже сообщала LIGA.net, в сентябре стартап привлек $100 млн инвестиций серии D от Iconiq Capital В результате сделки компания стала "единорогом" - ее оценка превысила $1 млрд. В декабре в GitLab также проинвестировал финансовый конгломерат Goldman Sachs.

Топ-10 сделок 2018 года, по оценке UVCA, выглядит так:

Gitlab - $100 млн

BitFury - $80 млн

People.ai - $30 млн

GitLab - $20 млн

YayPay - $8,4 млн

DreamTeam - $5 млн

Restream - $4,5 млн

Busfor - $4 млн

Preply - $4 млн

Spinbackup - $1,5 млн

Как показывает отчет, онлайн-сервисы и software-компании держатся впереди по количеству сделок. При этом хардверные и софтверные компании привлекли самые большие объемы инвестиций.

А вот количество сделок по привлечению финансирования через ICO упало - с 19 до 4. Сумма инвестиций тоже снизилась в несколько раз с $160,3 млн до $58,3 млн. Причину исследователи видят в падении доверия и необходимости обеспечения гарантий материальными активами, прибылью или доходом компании. Это поспособствовало развитию STO - Security Tokens Offering.

В целом, размер среднего чека венчурных инвестиций в 2018 году вырос на 112% в сравнении с 2017 годом. Сейчас он составляет $918 000.