Оборот розничной торговли Украины в I кв. вырос на 7,4% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-марте 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,4% по сравнению с январем-мартом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, при этом в марте оборот розничной торговли возрос на 13,9% по сравнению с февралем, тогда как в годовом измерении увеличился на 8,9% (по сравнению с мартом-2018).

В номинальном выражении розничный товарооборот за три месяца составил 235,804 млрд грн

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-марте зафиксирован в Киевской и Винницкой (на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Львовской (на 9,7%), Днепропетровской (на 9,3%), Одесской (на 9,2%), Харьковской (на 9%), Ивано-Франковской (на 8,2%), Тернопольской (на 8,1%), Херсонской, Закарпатской и Донецкой (на 8%) областях.

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота по итогам трех месяцев стали: г. Киев (45,055 млрд грн), Днепропетровская (22,210 млрд грн), Харьковская (19,148 млрд грн), Киевская (16,828 млрд грн), Одесская (16,734 млрд грн), и Львовская (14,724 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот в январе-марте увеличился на 8% (до 7,498 млрд грн), Луганской – на 4% (до 2,198 млрд грн).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в марте-2019 по сравнению с мартом-2018 года вырос на 9,5%, к февралю-2019 - на 13,9%, составив 61,493 млрд грн. В январе-марте текущего года розничный товарооборот предприятий увеличился на 8,2% (к январю-марту прошлого года) - до 170,695 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий за три месяца сократился на 5,5% - до 500,320 млрд грн.

Как сообщалось, товарооборот розничной торговли Украины в 2018 году вырос на 6,1%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.



Оборот розничной торговли в январе-марте 2019г

Оборот розничной торговли январь-март 2019г., млн. грн Индексы физического объема розничного товарооборота марте 2019 к марту-2018 (в сопоставимых ценах), % Индексы физического объема розничного товарооборота январь-март 2019 к январю-марту-2018 (в сопоставимых ценах), % Украина* 235804.1 108.9 107.4 Винницкая 6627.0 114.9 111.7 Волынская 4183.8 101.1 100.9 Днепропетровская 22210.1 112.7 109.3 Донецкая 7497.5 109.6 108.0 Житомирская 5791.8 107.7 106.8 Закарпатская 5586.4 105.8 108.0 Запорожская 9689.3 105.9 105.5 Ивано-Франковская 5471.9 108.8 108.2 Киевская 16827.8 112.6 111.7 Кировоградская 4191.5 104.8 103.3 Луганская 2198.1 105.3 104.0 Львовская 14724.0 110.4 109.7 Николаевская 5577.8 107.9 106.6 Одесская 16733.6 111.8 109.2 Полтавская 7691.6 105.2 106.0 Ривненская 4453.5 105.5 107.5 Сумская 4855.1 109.2 105.6 Тернопольская 3357.2 108.5 108.1 Харьковская 19148.3 112.4 109.0 Херсонская 5303.2 111.0 108.0 Хмельницкая 5099.2 110.7 107.2 Черкасская 5484.5 109.2 106.9 Черновицкая 3596.2 103.1 105.4 Черниговская 4449.9 102.7 102.0 г. Киев 45054.8 107.5 106.9

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат