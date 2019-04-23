Оборот розничной торговли Украины в I кв. вырос на 7,4% - Госстат

По ее данным, при этом в марте оборот розничной торговли возрос на 13,9% по сравнению с февралем, тогда как в годовом измерении увеличился на 8,9% (по сравнению с мартом-2018).
В номинальном выражении розничный товарооборот за три месяца составил 235,804 млрд грн
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-марте зафиксирован в Киевской и Винницкой (на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), Львовской (на 9,7%), Днепропетровской (на 9,3%), Одесской (на 9,2%), Харьковской (на 9%), Ивано-Франковской (на 8,2%), Тернопольской (на 8,1%), Херсонской, Закарпатской и Донецкой (на 8%) областях.
Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота по итогам трех месяцев стали: г. Киев (45,055 млрд грн), Днепропетровская (22,210 млрд грн), Харьковская (19,148 млрд грн), Киевская (16,828 млрд грн), Одесская (16,734 млрд грн), и Львовская (14,724 млрд грн) области.
По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот в январе-марте увеличился на 8% (до 7,498 млрд грн), Луганской – на 4% (до 2,198 млрд грн).
Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в марте-2019 по сравнению с мартом-2018 года вырос на 9,5%, к февралю-2019 - на 13,9%, составив 61,493 млрд грн. В январе-марте текущего года розничный товарооборот предприятий увеличился на 8,2% (к январю-марту прошлого года) - до 170,695 млрд грн.
Оптовый товарооборот предприятий за три месяца сократился на 5,5% - до 500,320 млрд грн.
Как сообщалось, товарооборот розничной торговли Украины в 2018 году вырос на 6,1%.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Оборот розничной торговли в январе-марте 2019г
|Оборот розничной торговли январь-март 2019г., млн. грн
|Индексы физического объема розничного товарооборота марте 2019 к марту-2018 (в сопоставимых ценах), %
|Индексы физического объема розничного товарооборота январь-март 2019 к январю-марту-2018 (в сопоставимых ценах), %
|Украина*
|235804.1
|108.9
|107.4
|Винницкая
|6627.0
|114.9
|111.7
|Волынская
|4183.8
|101.1
|100.9
|Днепропетровская
|22210.1
|112.7
|109.3
|Донецкая
|7497.5
|109.6
|108.0
|Житомирская
|5791.8
|107.7
|106.8
|Закарпатская
|5586.4
|105.8
|108.0
|Запорожская
|9689.3
|105.9
|105.5
|Ивано-Франковская
|5471.9
|108.8
|108.2
|Киевская
|16827.8
|112.6
|111.7
|Кировоградская
|4191.5
|104.8
|103.3
|Луганская
|2198.1
|105.3
|104.0
|Львовская
|14724.0
|110.4
|109.7
|Николаевская
|5577.8
|107.9
|106.6
|Одесская
|16733.6
|111.8
|109.2
|Полтавская
|7691.6
|105.2
|106.0
|Ривненская
|4453.5
|105.5
|107.5
|Сумская
|4855.1
|109.2
|105.6
|Тернопольская
|3357.2
|108.5
|108.1
|Харьковская
|19148.3
|112.4
|109.0
|Херсонская
|5303.2
|111.0
|108.0
|Хмельницкая
|5099.2
|110.7
|107.2
|Черкасская
|5484.5
|109.2
|106.9
|Черновицкая
|3596.2
|103.1
|105.4
|Черниговская
|4449.9
|102.7
|102.0
|г. Киев
|45054.8
|107.5
|106.9
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат