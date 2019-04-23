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Совет НБУ одобрил перечисление Нацбанком 64,9 млрд гривен в госбюджет в 2019
14:41 23.04.2019 |
Совет Национального банка одобрил перечисление НБУ 64,9 млрд гривен в госбюджет в 2019 году.
Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в соцсети Facebook, передают Українські Новини.
23 апреля совет Национального банка утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год.
Утверждены обязательства Национального банка перед государственным бюджетом за 2018 - 64 878 456 239,04 гривен.
По результатам обсуждения также приняты следующие решения: принять к сведению заключение аудиторской фирмы "Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018; утвержден отчет об исполнении сметы административных расходов за 2018; утверждена консолидированная финансовая отчетность Национального банка за 2018; решено принять к сведению консолидированный отчет об управлении Национального банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
Кроме того, принято решение направить на формирование общих резервов собственного капитала Национального банка в сумме 3 565 661 406,87 гривен.
Как сообщали Українські Новини, запланированная прибыль НБУ, которая подлежит перечислению в госбюджет, согласно закону о госбюджете-2019 составляет 47,6 млрд гривен.
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