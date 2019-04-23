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За три месяца госисполнители взыскали с должников 8 миллиардов — Минюст
12:58 23.04.2019 |
В течение первого квартала 2019 года государственные исполнители взыскали с должников 8 миллиардов гривень.
Об этом сказала заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба ведомства.
«В течение 1 квартала было взыскано 8 млрд грн, что на 5,5 млрд (223%) больше, чем за аналогичный период 2018 года. Кроме того, в пользу бюджета взыскано 533,8 млн грн, что на 282,5 млн грн больше, чем в 2018», - отметила Глущенко.
Она также отметила, что благодаря действию законов "Чужих Детей Не Бывает" в пользу детей взыскано 1,2 млрд грн, что на 327,9 млн грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Кроме того Глущенко сообщила, что только благодаря применению установленных законодательством ограничений с неплательщиков алиментов взыскали 350,9 млн грн.
Заместитель министра также напомнила, что 21 января 2019 года между Министерством юстиции Украины и Государственной службой Украины по вопросам труда подписан меморандум о сотрудничестве.
Сообщается, что благодаря такому сотрудничеству за первый квартал 2019 года было трудоустроено 453 должника. Наибольшее количество трудоустроенных лиц в Днепропетровской области - 63 человека и в Полтавской области - 62 человека, в Запорожской области - 43 человека, Харьковской и Черкасской областях - 36 человек, в Луганской области - 32 человека, в Николаевской области - 28 человек, в Донецкой области - 22 человека.
Также в ведомстве отмечают, что в органах Государственной исполнительной службы в течение 1 квартала подлежало исполнению 26,8 тыс. исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 787,6 млн грн. Фактически выполнено 8,9 тыс. исполнительных документов (92,4 %), что на 862 документы больше, чем за аналогичный период 2018 года.
«Органами Государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей 159 млн грн, что на 62,2 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - отметила Глущенко.
Она также напомнила, что в Украине уже действуют пять "Центров исполнения решений», а именно - в Днипре, Северодонецке, Сумах, Одессе и Киеве.
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