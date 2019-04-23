Финансовые новости
- |
- 23.04.19
- |
- 14:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операторы готовы к внедрению услуги переноса абонномера, но ажиотажа не ждут
12:38 23.04.2019 |
Большая тройка мобильных операторов - "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell - готовы к внедрению услуги по переносу абонентского номера (MNP), но операторы опасаются, что "отпускающая" сторона может затягивать процесс перехода абонента.
"Мы заинтересованы в том, чтобы услуга MNP с 1 мая 2019 года работала безупречно у всех компаний мобильной связи, и абоненты, желающие перейти в нашу сеть, сохранив свой номер телефона, могли это сделать быстро и беспрепятственно. Что касается прогнозов миграции, можно вспомнить опыт стран с похожими рынками, где этот сервис появился не так давно. Например, в Казахстане, где услуга MNP была запущена в январе 2016 года, миграция клиентов была на уровне 0,8%", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" президент "Киевстара" Александр Комаров.
В пресс-службе оператора "Vodafone Украина" сообщили, что готовы к увеличению количества пользователей и, соответственно, росту трафика в сети.
"С запуском услуги мы видим для себя новые возможности по привлечению клиентов, так как можем предложить сейчас очень привлекательные тарифы - и по стоимости, и по объему интернет-трафика, например, линейка SuperNet", - заявила руководитель операторского отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе третьего по количеству абонентов оператора мобильной связи компании lifecell, предварительные исследования и опросы показывают, что услуга может заинтересовать до 10% абонентов на рынке.
В то же время, в материнской компании Turkcell опасаются, что схема реализации услуги, согласно которой незарегистрированный абонент сначала должен обратиться к своему действующему оператору для регистрации и только после этого может пройти процедуру MNP - может саботироваться со стороны "отпускающего" оператора, как минимум в части затягивания времени регистрации. Аналогичные опасения ранее высказывались также и представителями других мобильных операторов.
Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), определенный администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, заявляет о готовности системы.
"Сомнений в том, что система будет готова к запуску, нет. Сейчас явных проблем нет, все устраняется в обычном рабочем порядке. Учитывая выборы, тема MNP сейчас не на первых страницах газет, но тем не менее, думаю, многие этого ждут" - заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.
В то же время, по мнению телеком-эксперта, главы набсовета дата-центра "Парковый" и экс-главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, Петра Яцука, на сегодня услуга MNP в том виде, в котором она запускается, уже не интересна ни абонентам, ни операторам.
"Если раньше была существенная разница по ценовым предложениям, качеству, покрытию сетей и т.д., то сейчас фактически все выровнялись: у операторов примерно одинаковые тарифы, охват территории, качество... Поэтому абоненту, которому важно сохранить свой номер, в принципе все равно у какого оператора обслуживаться", - считает он.
Как отмечал экс-глава НКРСИ ранее, когда эта услуга действительно была нужна и потребителю, и рынку - против ее внедрения ополчились сами операторы, их лобби оказалось достаточно сильным, чтобы "свести на нет" усилия отраслевого регулятора по внедрению услуги.
"Сегодня запуск услуги MNP - просто выполнение требования законодательства и все. Еще один аспект, почему эта услуга уже неактуальна - появление месенджеров. С их развитием нивелируется значение телефонии, а вместе ней и телефонного номера как уникального идентификатора. Так что я не верю в эту услугу в таком виде", - заявил П.Яцук.
По его мнению, сегодня на рынке существует запрос на взаимную интеграцию услуг телефонии, передачи данных и электронных сервисов.
"Нужно взаимоувязать все: фиксированные сети, все мобильные, SIP-телефонию, доменные имена. Унифицировать все идентификаторы и аккаунты с цифровой подписью, чтобы в зависимости от необходимости подтверждения сервиса применялся необходимый идентификатор: нужен телефонный номер - подставляется номер, нужна цифровая подпись - выбирается из списка необходимый ключ и т.д. Только в этом случае идея MNP, как инструмент конкуренции, будет работать, но это уже будет не MNP, а что-то другое", - считает экс-глава НКРСИ.
После 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора сможет обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер. Перенос номера будет происходить в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно будет или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Прелести демократии. Что делать Зеленскому с силовиками старого режима
ТОП-НОВОСТИ
|Банки оптимистично оценивают перспективы кредитования населения и бизнеса, - НБУ
|Законопроект о введении рынка земли будет подан уже на следующей сессии Верховной Рады
|28 побед Порошенко. После Майдана сделано больше, чем за 20+ лет
|Иностранцы 22 апреля продавали валюту, чтобы купить новые выпуски гривневых гособлигаций
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Совет НБУ одобрил перечисление Нацбанком 64,9 млрд гривен в госбюджет в 2019
|Банки оптимистично оценивают перспективы кредитования населения и бизнеса, - НБУ
|Законопроект о введении рынка земли будет подан уже на следующей сессии Верховной Рады
|За три месяца госисполнители взыскали с должников 8 миллиардов — Минюст
|Топливо в рознице 23 апреля незначительно подорожало
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.04.19
|Операторы готовы к внедрению услуги переноса абонномера, но ажиотажа не ждут
Это интересно
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом