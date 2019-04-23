Операторы готовы к внедрению услуги переноса абонномера, но ажиотажа не ждут

Большая тройка мобильных операторов - "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell - готовы к внедрению услуги по переносу абонентского номера (MNP), но операторы опасаются, что "отпускающая" сторона может затягивать процесс перехода абонента.

"Мы заинтересованы в том, чтобы услуга MNP с 1 мая 2019 года работала безупречно у всех компаний мобильной связи, и абоненты, желающие перейти в нашу сеть, сохранив свой номер телефона, могли это сделать быстро и беспрепятственно. Что касается прогнозов миграции, можно вспомнить опыт стран с похожими рынками, где этот сервис появился не так давно. Например, в Казахстане, где услуга MNP была запущена в январе 2016 года, миграция клиентов была на уровне 0,8%", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" президент "Киевстара" Александр Комаров.

В пресс-службе оператора "Vodafone Украина" сообщили, что готовы к увеличению количества пользователей и, соответственно, росту трафика в сети.

"С запуском услуги мы видим для себя новые возможности по привлечению клиентов, так как можем предложить сейчас очень привлекательные тарифы - и по стоимости, и по объему интернет-трафика, например, линейка SuperNet", - заявила руководитель операторского отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе третьего по количеству абонентов оператора мобильной связи компании lifecell, предварительные исследования и опросы показывают, что услуга может заинтересовать до 10% абонентов на рынке.

В то же время, в материнской компании Turkcell опасаются, что схема реализации услуги, согласно которой незарегистрированный абонент сначала должен обратиться к своему действующему оператору для регистрации и только после этого может пройти процедуру MNP - может саботироваться со стороны "отпускающего" оператора, как минимум в части затягивания времени регистрации. Аналогичные опасения ранее высказывались также и представителями других мобильных операторов.

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), определенный администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, заявляет о готовности системы.

"Сомнений в том, что система будет готова к запуску, нет. Сейчас явных проблем нет, все устраняется в обычном рабочем порядке. Учитывая выборы, тема MNP сейчас не на первых страницах газет, но тем не менее, думаю, многие этого ждут" - заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

В то же время, по мнению телеком-эксперта, главы набсовета дата-центра "Парковый" и экс-главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, Петра Яцука, на сегодня услуга MNP в том виде, в котором она запускается, уже не интересна ни абонентам, ни операторам.

"Если раньше была существенная разница по ценовым предложениям, качеству, покрытию сетей и т.д., то сейчас фактически все выровнялись: у операторов примерно одинаковые тарифы, охват территории, качество... Поэтому абоненту, которому важно сохранить свой номер, в принципе все равно у какого оператора обслуживаться", - считает он.

Как отмечал экс-глава НКРСИ ранее, когда эта услуга действительно была нужна и потребителю, и рынку - против ее внедрения ополчились сами операторы, их лобби оказалось достаточно сильным, чтобы "свести на нет" усилия отраслевого регулятора по внедрению услуги.

"Сегодня запуск услуги MNP - просто выполнение требования законодательства и все. Еще один аспект, почему эта услуга уже неактуальна - появление месенджеров. С их развитием нивелируется значение телефонии, а вместе ней и телефонного номера как уникального идентификатора. Так что я не верю в эту услугу в таком виде", - заявил П.Яцук.

По его мнению, сегодня на рынке существует запрос на взаимную интеграцию услуг телефонии, передачи данных и электронных сервисов.

"Нужно взаимоувязать все: фиксированные сети, все мобильные, SIP-телефонию, доменные имена. Унифицировать все идентификаторы и аккаунты с цифровой подписью, чтобы в зависимости от необходимости подтверждения сервиса применялся необходимый идентификатор: нужен телефонный номер - подставляется номер, нужна цифровая подпись - выбирается из списка необходимый ключ и т.д. Только в этом случае идея MNP, как инструмент конкуренции, будет работать, но это уже будет не MNP, а что-то другое", - считает экс-глава НКРСИ.

После 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора сможет обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер. Перенос номера будет происходить в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно будет или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

