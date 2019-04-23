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Срыв конкурсов на должности глав налоговой и таможенной служб грозит сотрудничеству с ЕС - Минфин
08:25 23.04.2019 |
Срыв конкурсов на избрание глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб грозит дальнейшему сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и Евросоюзом.
Об этом 22 апреля заявило Министерство финансов Украины, передает "Европейская правда".
Проведение конкурсов на должности глав новых ведомств, которые должны заменить Государственную фискальную службу, пытаются обжаловать в судебных инстанциях. В Минфине уверяют: оснований для такого обжалования нет.
"Реформа ГФС - чрезвычайно важна для проведения налоговой и таможенной реформы. Честные и некоррумпированные руководители Государственной налоговой и таможенных служб, как ожидается, должны запустить реформу ведомств. Это как раз самые большие ожидания бизнеса. Это предпосылка для получения траншей помощи в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС и в рамках программы МВФ", - говорят в ведомстве.
В Минфине уверяют, что правительство пока принимает все возможные меры для того, чтобы не допустить срыва проведения конкурсов для новых служб и, как следствие, проведения реформы налоговой и таможенной системы.
Также в Минфине сообщили, что надеются, что конкурсы на должности глав ведомств пройдут по графику, несмотря на то, что конкурс на голову таможенной службы суд приостановил.
Как известно, 10 апреля экс-глава ГФС Роман Насиров подал иск к Кабинету министров Украины с требованием отменить конкурсы на должности глав налоговой и таможенной служб.
18 декабря 2018 правительство приняло решение о разделении ДФС на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердило соответствующие положения об этих государственных органах.
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