Минфин заявляет о блокировке конкурса на пост главы налоговой службы через суд

Министерство финансов Украины заявляет о блокировке конкурса по отбору руководителя Государственной налоговой службы Украины по искам бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и бывшего руководителя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка в Окружной административный суд города Киева.

«Происходит масштабное наступление на конкурсы по отбору руководителей налоговой и таможенной служб... Нам известно, что в Окружной административный суд Киева уже поданы заявления об обеспечении иска относительно остановки другого конкурса - на занятие вакантной должности главы Государственной налоговой службы", - сообщили УНИАН в Минфине, напомнив, что на прошлой неделе этот суд уже заблокировал конкурс по отбору главы Государственной таможенной службы.

По данным Минфина, инициаторами таких блокировок через судебные инстанции стали бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и «сочувствующие ему лица»: народный депутат Андрей Антонищак (по иску которого был приостановлен конкурс на главу таможни - УНИАН), бывший руководитель Харьковской налоговой администрации Станислав Денисюк.

«Их стратегия базируется вокруг защиты прав господина Насирова относительно восстановления в должности главы ГФС", - подчеркнули в Минфине.

Вместе с тем Министерство финансов заявляет об отсутствии оснований для остановки проведения данных конкурсов, так как соответствующие правительственные распоряжения о старте поиска руководителей налоговой и таможни не нарушают никаких прав ни одного из заявителей.

В этой связи правительство будет использовать все законные возможности для защиты конкурсов, в частности, уже подано ходатайство об отмене решения суда об остановке конкурса по отбору главы Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурсный отбор.

Ранее Окружной административный суд Киева отказал бывшему ГФС Насирову в приостановке конкурсов по отбору руководителей налоговой и таможенной служб.

Ранее Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила по три претендента на посты руководителей государственных налоговой и таможенной служб. В частности, кандидатами на пост главы налоговой службы стали замминистра финансов Сергей Верланов, исполнительный директор компании «Стандарт-аудит» Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Кандидатами на пост главы таможенной службы стали проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации «Центр развития цифровой экономики» Андрей Саварец.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.