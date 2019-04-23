В Украине продолжается падение железнодорожных грузоперевозок — Госстат

За первый квартал 2019 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в Украине уменьшился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за прошлый год падение железнодорожных грузоперевозок превысило 5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За январь-март текущего года железнодорожным транспортом в Украине было перевезено 77,1 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем за январь-март 2018 года. Из них железных и марганцевых руд было перевезено 17,5 млн тонн (на 4,1% больше,чем в первом квартале 2018 года); зерна и продуктов перемола - 10,7 млн тонн (на 19,8% больше); каменного угля - 10,1 млн тонн (на 2,6% меньше); строительных материалов - 5,7 млн тонн (на 26,1% меньше); черных металлов - 5,0 млн тонн (на 5,6% меньше).

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2018 году железнодорожным транспортом в Украине было перевезено 322,3 млн тонн грузов, что на 5,1% меньше, чем в 2017 году.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.