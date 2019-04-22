В январе-марте объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 37,8% до 649,1 млн гривен

В январе-марте 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 37,8% до 649,1 млн гривен по сравнению с январем-мартом 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 412,7 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 236,4 млн гривен (315,6 млн гривен и 155,5 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в марте 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 37,4% и составил 660,4 гривен.

Всего в январе-марте 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 640,5 тыс. домохозяйств, что на 2% больше по сравнению с январем-мартом 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 54% обращений).

В марте субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 897,6 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 47,1% до 518 млн гривен по сравнению с январем-февралем 2018 года.

В 2018 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 32,1% до 2 704 млн гривен по сравнению с 2017 годом.

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.