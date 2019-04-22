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EBA назвала семь шагов, которых бизнес ждет от новоизбранного президента
12:43 22.04.2019 |
Бизнес ожидает 7 первоочередных шагов от вновь избранного Президента Украины, среди которых - обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с МВФ о продолжении сотрудничества, защита и продление структурных реформ.
"Обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с МВФ относительно продолжения сотрудничества. Кроме того, обеспечение независимости Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета. Защита и продолжение структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но, в то же время, не ограничиваясь, следующими: реформой публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой ГФС, медицинской реформой, децентрализацией и т.д.", - перечисляются в сообщении пожелания к Президенту
Кроме того, бизнес ожидает от будущего главы государства обеспечениея независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также всестороннего содействия продолжению структурных реформ, в том числе, путем публичной поддержки и инициации законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права.
"Представление на должности Генерального прокурора и Председателя СБУ, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или крупным бизнесом. Презентация плана реформирования правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес и всестороннее содействие выполнению этого плана вновь назначенными лицами. Перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности НАБУ и Всеукраинской Ассоциация кредитных союзов", - называют в ассоциации другие первоочередные шаги, которые, по мнению деловых кругов, должен сделать Президент.
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