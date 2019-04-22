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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Налоговая милиция с начала года пополнила бюджет на 6,3 миллиарда

08:17 22.04.2019 |

Экономика

 

Общий экономический эффект от деятельности налоговой милиции в первом квартале 2019 года составил 6,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"В январе-марте 2019 года общий экономический эффект от деятельности налоговой милиции ДФС составил 6,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Со слов первого заместителя председателя ГФС Сергея Билана, в течение указанного периода наложен арест на имущество и средства в уголовных производствах на 2,4 млрд грн, на 898 млн грн уменьшена сумма возмещения НДС, которая была предметом досудебных расследований, на 910 млн грн предупреждено формирование схемного НДС в системе электронного администрирования налога.

Кроме того, за нарушения в сфере государственных закупок в бюджет взыскано 168 млн грн, с выгодоприобретателей конвертационных центров - 344 млн грн. Из незаконного оборота изъято подакцизной продукции на 744 млн грн, от увеличения таможенной стоимости задекларированных товаров дополнительно выплачено 193 млн грн таможенных платежей, возмещена 676 млн грн убытков во всех уголовных производствах.

Билан отметил, что на сегодня в ДФС фиксируют тенденцию роста объемов операций страхования, которые осуществляются с нарушением требований законодательства. Так, за 2018 год страховыми компаниями задекларировано получение дохода в сумме 48 млрд грн, при этом, налога на доход оплачено 969 млн грн; в 2017 году доход страховых компаний составил 36 млрд грн, налога на прибыль было уплачено 740 млн грн. Таким образом, доход страховых компаний по сравнению с 2017 годом увеличился на 12 млрд грн, а налог на доход - на 229 млн грн.

"Примерно 35% таких доходов страховых компаний получено от физических лиц, 65% - от юридических. При этом, страхование жизни занимает доминирующую позицию в бизнесе лидеров европейского страхового рынка. На его долю приходится до 70% чистых премий. Такая существенная разница в структуре доходов свидетельствует о возможности использования операций страхования для минимизации уплаты налога на прибыль и вывод средств из обращения юридических лиц. И это мы видим в повседневной работе", - сказал Билан.

В 2018 году по результатам отработки деятельности страховых компаний зарегистрировано 18 уголовных производств, из которых 4 направлено в суд. Общий объем "схемных" страховых операций, которые исследуются в рамках производств, свыше 5 млрд грн.

В ДФС отмечают нарушения и в других областях. Так, в строительной области налоговой милицией проводится операция «Строитель». По 2018 год в его пределах зарегистрированы 121 уголовное производство, установлена сумма ущерба, который нанесен интересам государства, в размере 564 млн грн, наложен арест на имущество на сумму 41 млн грн, 13 дел направлено в суд. Профилактическими мерами обеспечена уплата паевого участия на развитие инфраструктуры на сумму 39 млн грн.
По материалам: Укринформ
 

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