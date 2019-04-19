Рейтинговые агентства дают Украине шанс. Но риск дефолта остается

Наталья Шапран, глава группы кредитных аналитиков РА "Эксперт-Рейтинг"

Агентства S&P, Moody's, Fitch сошлись во мнении об уровне кредитоспособности Украины. Прогноз по рейтингам определен как "стабильный". Надолго ли?

15 марта 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне В- по международной шкале и на уровне uaBBB по национальной шкале.

Прогноз по рейтингам определен как "стабильный". Таким образом все три международных агентства (S&P, Moody's, Fitch) сошлись во мнении об уровне кредитоспособности Украины.

Своим рейтинговым действием S&P показывает, что государство Украина платежеспособно, но неблагоприятные экономические условия, вероятнее всего, отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам.

Действительно, рисков по суверенным долгам Украины хватает.

Во-первых, еще не ясно, чем закончатся разбирательства по так называемому "долгу Януковича" - средствам, которые беглый президент успел занять у РФ, выпустив еврооблигаций на $3 млрд.

Проигрыш по этому делу, скорее всего, приведет Украину к техническому дефолту. Отказавшись платить "из принципа", страна формально попадет в список эмитентов, объявивших частичный дефолт по своим обязательствам.

Во-вторых, в 2019 и 2020 годах Украина будет находиться под давлением значительной долговой нагрузки, и поэтому утрата страной возможностей для финансирования по низким процентным ставкам со стороны Международного валютного фонда и других международных организаций резко увеличит вероятность дефолта.

Источником риска, конечно, является не МВФ и не наши западные партнеры, а сама Украина и те бурные политические процессы, которые в нашей стране уже происходят, и еще произойдут в 2019 году.

Думаю, что главная битва за МВФ начнется на парламентских выборах, и тут меня тревожит риторика некоторых наших политических сил, которые уже сейчас публично заявляют о своей неготовности гасить долги перед МВФ и другими кредиторами, и по факту призывают к дефолту.

Дефолт - это всегда шаг назад, а дефолт перед МВФ - это еще и политический акт, который может привести к утрате доверия к стране со стороны рыночных кредиторов.

То есть, обманув МВФ, мы надолго можем закрыть стране путь на рынок еврооблигаций, существенно сузив свои возможности для долговых маневров.

Очень надеюсь, что политические риски Украины не будут конвертированы в кредитные риски страны ни в 2019, ни в 2020 году.

Украина сейчас должна стремиться не столько к повышению кредитного рейтинга, сколько к возвращению на рынок еврооблигаций с возможностью размещать свои долги под рыночную процентную ставку.

Пока что украинский Минфин медленно, но уверенно идет к этой цели, и имеет планы по обслуживанию госдолга, в которых нет ни слова о дефолте.