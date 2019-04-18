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Глава Минфина назвала главные риски экономики Украины
16:30 18.04.2019 |
Главными рисками для экономики Украины сейчас являются политическая неопределенность, а также макроэкономические риски. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.
Во время доклада в VoxUkraine она отметила, что в год выборов на стабильность значительно влияют политические процессы.
"То, что мы настоящая демократия это очень хорошо. То, что мы не знаем, кто будет президентом, когда у нас начинается избирательный процесс, это очень хорошо, но это неопределенность, которая непосредственно влияет на фискальные риски", - сказала она.
Маркарова отметила, что политика влияет на инвестиции, "когда инвесторы останавливаются, ждут, хотят услышать", какие политики будут принимать решения.
По ее словам, второе - это макроэкономические риски. "Мы очень сильно укрепили нашу экономику. У нас действительно макроэкономическая стабильность непосредственная по сравнению с другими годами. Мы растем 13-й квартал, у нас инфляция ниже. Но мы еще не в той точке, когда независимо от политики экономика будет уверенно двигаться вперед", - сказала министр.
По ее мнению еще не полностью сформированы все институты и независимые, и не все макроэкономические политики стабильно работают, что от персоналий ничего не зависит.
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