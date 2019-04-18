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Украинские металлурги сократили потребление газа на 10%
09:32 18.04.2019 |
Металлургические предприятия Украины в январе-марте 2019 года потребили 460 миллионов кубометров природного газа, что на 10% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в объединении "Укрметаллургпром".
Согласно сообщению, в марте потребление газа составило 150 миллионов кубометров, что на 3% больше показателя за февраль 2019 года.
Потребление электроэнергии метпредприятиями в январе-марте 2019 года сократилось на 4% - до 2,92 миллиарда кВт/ч.
Как сообщал УНИАН, метпредприятия Украины в 2018 году увеличили потребление газа на 4% - до 1,84 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии в 2018 году составило 11,76 миллиарда кВт/ч - на 6% меньше, чем в 2017 году.
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