Украинские металлурги сократили потребление газа на 10%

Металлургические предприятия Украины в январе-марте 2019 года потребили 460 миллионов кубометров природного газа, что на 10% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в объединении "Укрметаллургпром".

Согласно сообщению, в марте потребление газа составило 150 миллионов кубометров, что на 3% больше показателя за февраль 2019 года.

Потребление электроэнергии метпредприятиями в январе-марте 2019 года сократилось на 4% - до 2,92 миллиарда кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, метпредприятия Украины в 2018 году увеличили потребление газа на 4% - до 1,84 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии в 2018 году составило 11,76 миллиарда кВт/ч - на 6% меньше, чем в 2017 году.