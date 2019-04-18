Внедрение системы ProZorro позволило сэкономить 63 млрд грн на публичных закупках

Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ввели систему ProZorro, 2,2 млн публичных закупок. Положительный эффект - 63 млрд грн. Это означает, что от заявленной цены и фактически потраченных средств мы сэкономили 63 млрд грн", - сказал Гройсман.

Он также заявил, что в секторе возмещения НДС была уничтожена коррупция через внедрение автоматической системы.

"Вам это скажет каждый бизнесмен. Раньше без взятки, договоренности или блата невозможно было получить возмещение НДС, сейчас это делается автоматически", - добавил Гройсман.